軍購拉扯 國民黨中央連夜固樁 力保黨版
藍營陷入軍購版本之亂，國民黨立院黨團昨召開黨團大會，據了解，黨中央為求黨版不被翻盤，前一晚展開複式動員緊急固樁，秘書長李乾龍與各地方系統，緊急致電立委溝通，強調若「三八○○億元加Ｎ」態度改變，國民黨將全面大敗，絕對不能棄守。
一名藍營立委感嘆，現在就是「神佛都出動了」，要立委選邊站；國民黨此刻必須團結，無論維持三八○○億元還是八千億元，都須拿出論述，才能說服支持者。
國民黨副主席季麟連昨在中常會強調自己代表全體黃復興，對立法院長韓國瑜重砲抨擊，更是在黨團大會後「刻意安排的橋段」。據了解，過去力挺韓國瑜的黃復興，選在中常會借季麟連之口發話有兩層用意：一是警告朱提名的不分區立委「配合黨的紀律行事」，二是提醒立委徐巧芯，記得當初選上區域立委也是靠黃復興的大力支持。
國民黨提出「三八○○億元加Ｎ」黨版後，黨內雜音不斷，從台中市長盧秀燕、前黨主席朱立倫，到「戰鬥藍」領導人趙少康都提出超過八千億元以上的主張。但大致來說，可分為「三八○○億元加Ｎ」版，包含第二批軍售的八千一百億元版，以及再加碼台美機密軍事合作案的八千七百億元版。
由於三個不同版本持續拉扯，韓國瑜五月六日將四度召集協商。據了解，為避免黨版被顛覆，衝擊黨主席鄭麗文領導，黨中央前晚就全面動起來，透過李乾龍與地方黨部、議長系統，親自找藍營立委溝通，就連原定要去帛琉訪問的立委黃仁、黃建賓也被要求取消行程，就盼黨團大會能維持支持黨版立場。
然而，就在韓國瑜本周一召集第三次協商之前，徐巧芯也私下邀集多名黨內立委會商，雖然徐強調會中並未討論軍購條例草案，但此舉也讓黨中央產生戒心。
此外，朱立倫及趙少康方面，也透過管道與友好立委溝通，由於現任十三席不分區當初都是朱立倫提名，也成為朱重點溝通的對象。也有藍營縣市首長等重量級人士前晚打電話給立委，遊說軍購應上調至八千億元以上，強調若通過黨版，很容易被貼上反美標籤，對年底選戰不利。
眼見朱立倫、趙少康、徐巧芯等人近日動作頻頻，黨中央意識到必須要有因應，「人家都在動員了，不能不處理」，不能讓黨內立委誤以為黨中央棄守。知情人士也強調，軍購不是菜市場喊價，還是要維持立場，否則很難向選民解釋，為何一開始要提「三八○○億元加Ｎ」。
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