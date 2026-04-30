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國民黨軍購之亂 季麟連轟韓國瑜 韓5個無愧自比老牛

聯合報／ 記者鄭媁唐筱恬屈彥辰／台北報導
國民黨副主席季麟連（右）昨天出席中常會時說重話，若立法院長韓國瑜賣黨求榮，會建請開除黨籍；立院黨團總召傅崐萁（中）聞言，一度拉住季麟連欲勸阻。國民黨主席鄭麗文（左）也面露驚訝。記者潘俊宏／攝影
國民黨副主席季麟連（右）昨天出席中常會時說重話，若立法院長韓國瑜賣黨求榮，會建請開除黨籍；立院黨團總召傅崐萁（中）聞言，一度拉住季麟連欲勸阻。國民黨主席鄭麗文（左）也面露驚訝。記者潘俊宏／攝影

軍購特別條例草案還在立法院協商中，國民黨立院黨團昨中午召開黨團大會，兩派意見拉扯；國民黨副主席季麟連下午在中常會中連說重話，呼籲全黨力挺黨版草案，說不相信立法院長韓國瑜「會做出賣黨求榮的事」，若有，黃復興就建請開除韓黨籍。這番發言讓黨內衝突搬上檯面。

鄭麗文喊話院長辛苦了

針對黨內的「軍購之亂」，黨主席鄭麗文緩頰表示，任何意見都可交流，非常尊重韓國瑜在立法院的角色。韓國瑜傍晚在臉書發文：「老牛自知夕陽晚，沉默無聲自奮蹄。此生所行，無愧於國家、無愧於人民、無愧於職責、無愧於黨，亦無愧於心。」黨內立委與鄭麗文都在臉書下留言紛喊「院長辛苦了」。

黨團討論80分鐘沒共識

對於軍購規模，除了黨版「三八○○億元加Ｎ」，國民黨立委徐巧芯另主張八千億元版本，也獲不少藍營立委支持。黨中央前晚即動員溝通，盼黨內立委支持「三八○○億元加Ｎ」黨版，但立院黨團大會討論約八十分鐘，對於預算規模究竟要「三八○○億元加Ｎ」或「八千億元」，並無共識。中廣前董事長趙少康質疑，黨團大會中，發言支持八千億版本的有十九人，支持黨版的有六人，「浪費時間不表決，是要拖什麼？」

國民黨團總召傅崐萁會後表示，昨天開放大家討論，各種意見都有，各選區感受到的氛圍不同，經討論凝聚共識後，一定會向各界報告。傅強調，國民黨是民主政黨，大家暢所欲言，最快院會在五月八日處理，仍有時間，大家繼續溝通。

季麟連罕見在中常會以副主席兼黃復興黨部主委身分起身發言。他指出，黨版完全合乎法理情，既有尊嚴、彈性更有前瞻，「論軍購，沒人比我有發言權」。話鋒一轉，談到軍購條例在立法院協商，季麟連說，韓國瑜是他四十年來的革命袍澤、鐵桿兄弟，是國民黨的光榮、黃復興的驕傲，都是黃埔子弟，軍人以徹底服從命令誓死達成任務為工作目標，「打死我都不會相信韓國瑜會做出賣黨求榮的事」，如果有，黃復興必然挺身而出、大義滅親，建請開除韓國瑜黨籍。

由於此話極重，鄭麗文在一旁連忙揮手安撫，傅崐萁更起身拉著季要他別再講，但季仍繼續說，徐巧芯是大家最喜歡、最期盼的未來領袖，黃復興全力相挺，所以「請徐巧芯千萬三思，不要做出親痛仇快的事」。

季事後澄清對韓有信心

鄭麗文隨即緩頰，指季麟連一生戎馬、感情豐沛，雖然話說得有點重，黨中央與黨團成員都有很良性溝通，大家主張雖然不同，相信大家出發點都是好的。國民黨文傳會立委尹乃菁說，季麟連是個人想法，不代表黨中央的立場。季事後也澄清，他對韓國瑜的人格操守深具信心，韓在立法院調和鼎鼐，協調朝野立委審議軍購條例，必不負國人期待。

鄭麗文表示，她從未跟任何黨團成員談過態度改變，因為這（指黨版）是深思熟慮的結果，是最有利於完成對美軍購、保護台灣、守住百姓荷包、堅守財政紀律，絕對是最負責任的做法，「黨中央態度從未改變過」。

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