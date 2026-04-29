「天下有這麼獃的政黨？」 趙少康重轟黨中央：要開除韓國瑜，先開除我

國民黨副主席季麟連今於中常會為軍購特別條例草案說重話，更點名立法院長韓國瑜若賣黨求榮，要大義滅親開除黨籍。中廣前董事長趙少康反嗆，黨中央提出「3800億元+N」是哪些人的主意？經過什麼民主程序？為何能強壓立院黨團？「如果要開除韓國瑜，先開除趙少康！」

趙少康指出，國民黨立院黨團會議發言支持8000億的有19人，支持3800億加N的有6人，花了100分鐘，為什麼不表決？浪費時間是要拖什麼？同樣今天中常會，季麟連罵韓國瑜「賣黨求榮」，建議要開除韓國瑜黨籍；韓國瑜是不分區立委，開除韓國瑜就是取消他的立委資格，也丟掉他的院長身分。

趙少康說，他不知道韓國瑜什麼時候、什麼地方、什麼價錢「賣了國民黨」？又求了什麼「榮」？季麟連如果說不清楚，該被開除的是他自己，至少該取消他當國民黨副主席的資格；國民黨已經被民進黨戴上「親中」的紅帽子，如果再被說成「反美」，年底及2028都不必選舉了。

趙少康表示，國民黨如果真有格調及勇氣，乾脆一毛錢國防特別預算都不要給，把「和平」打到底，但國民黨既然說接受美國發價書111億美元，也願意接受第二次發價書，那為什麼不通過匡列8000億元預算，但只能動支有發價書的111億美元，剩下8000億元減111億美元的金額凍結，等立法院審議通過美國新發價書才能動支？

他反問，要不然就乾脆不給，為什麼又要給，又要蒙上不給的罵名？天下有這麼獃的政黨？