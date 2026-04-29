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季麟連嗆開除韓國瑜黨籍 黃健豪回嗆：您哪個單位啊？
國民黨副主席季麟連今天在中常會針對軍購案，砲轟立法院長韓國瑜、國民黨立委徐巧芯，還揚言開除韓國瑜黨籍。對此，國民黨台中市立委、市長盧秀燕子弟兵黃健豪下午在臉書上說「要求大家意見都一樣，不然就開除黨籍，這叫專制。」而且，對公共政策的立場不一樣就指控別人賣黨求榮，就威脅開除黨籍，「不客氣的問一句：您哪個單位啊？」
黃健豪的臉書全文如下：
意見不一樣，大家講清楚，各自負責，這叫政治；要求大家意見都一樣，不然就開除黨籍，這叫專制。
韓國瑜是立法院的院長，要折衝協商，要主持議事，要在朝野高度對立的環境下找出共識。
韓國瑜也是國民黨的從政黨員，所以輔選站台、反罷免助講掃街，全國跑透透，是今天在野黨還能在國會撐住的助力之一。
韓國瑜院長在國會第一線，面對各方勢力及風險，他的想法和經驗，應該做為我們重要的政治資產。
對公共政策的立場不一樣就指控別人賣黨求榮，就威脅開除黨籍，不客氣的問一句：您哪個單位啊？現在是完全不尊重國民黨團全體立委投票支持的韓國瑜院長就對了？
有臉友留言說「不爽就直接打電話溝通啊，寫臉書讓別人笑就高明嗎？」黃健豪回說「蛤？誰先公開說要開除本黨委員的？有打電話嗎？」
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