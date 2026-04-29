力挺韓國瑜、徐巧芯 凌濤：從來不是為了個人利益

立法院國民黨團今開黨團大會討論國防特別條例，會中未能達成結果，立法院長韓國瑜、立委徐巧芯成為箭靶，桃園市議員凌濤力挺2人，選擇相信他們的出發點不是個人或各自政治利益。

凌濤表示，中華民國的國防安全是全民高度關心的重要議題，他與徐巧芯都提出軍購應達一定規模。他提出的9000億元版本著眼建立即時共享戰場資訊、強化挺過第一擊及防衛縱深向外推延，徐巧芯8000億元版本同樣是希望讓國軍具備精準打擊敵方集結節點的能力，也是讓對方不敢輕舉妄動的戰略刺蝟。

凌濤說，立法院韓國瑜院長、徐巧芯委員和他的出發點從來不是為了個人或各自政治利益增減，而是希望向中華民國、向台灣全體人民清楚表達「國民黨是最堅定守護國家的政黨」，爭取國人的認同，才是他們共同努力的方向。