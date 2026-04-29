聽新聞
0:00 / 0:00
力挺韓國瑜、徐巧芯 凌濤：從來不是為了個人利益
立法院國民黨團今開黨團大會討論國防特別條例，會中未能達成結果，立法院長韓國瑜、立委徐巧芯成為箭靶，桃園市議員凌濤力挺2人，選擇相信他們的出發點不是個人或各自政治利益。
凌濤表示，中華民國的國防安全是全民高度關心的重要議題，他與徐巧芯都提出軍購應達一定規模。他提出的9000億元版本著眼建立即時共享戰場資訊、強化挺過第一擊及防衛縱深向外推延，徐巧芯8000億元版本同樣是希望讓國軍具備精準打擊敵方集結節點的能力，也是讓對方不敢輕舉妄動的戰略刺蝟。
凌濤說，立法院韓國瑜院長、徐巧芯委員和他的出發點從來不是為了個人或各自政治利益增減，而是希望向中華民國、向台灣全體人民清楚表達「國民黨是最堅定守護國家的政黨」，爭取國人的認同，才是他們共同努力的方向。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。