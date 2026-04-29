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季麟連再喊話：韓國瑜在立院調和鼎鼐 必不負國人期待

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨副主席季麟連。記者潘俊宏／攝影
國民黨副主席季麟連。記者潘俊宏／攝影

國民黨副主席季麟連今天於中常會為軍購特別條例說重話，更點名立法院長韓國瑜和立委徐巧芯。季麟連會後澄清，他對韓的人格操守深具信心，身為黃埔子弟，韓院長忠黨愛國的赤忱是國民黨與黃埔子弟的榮耀；韓國瑜在立院調和鼎鼐，協調朝野立委審議軍購條例，必不負國人期待。

季麟連今在中常會呼籲全黨支持「3800億＋N」黨版，更強調「打死我都不會相信韓國瑜會做出賣黨求榮的事」，如果有，他代表黃復興，建請開除韓國瑜黨籍。相關言論引發黨內不滿。

季麟連表示，他與黃復興幹部近日走訪全台各地，傾聽基層聲音。許多基層黨員對當前的軍購案表達高度擔憂，並全力支持黨中央「拒絕民進黨政府1.25兆軍購預算空白授權」的立場；他重申，只要是經由美方官方發出的發價書，國民黨立院黨團絕對會儘速審議，絕無無故延宕之理。

季麟連強調，國防預算每一分錢都是人民的血汗錢，立法院有責任嚴格把關。國民黨的底線非常清楚：堅決反對任何可能「藏汙納垢」的預算編列，會秉持專業、嚴格監督審查。

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