快訊

遭季麟連嗆開除黨籍 韓國瑜42字發文：此生所行無愧於國家

不慎噴灑辣椒水...捷運紅線疏散3節車廂旅客 北捷開罰1萬元

大雷雨狂炸2縣市！慎防「雷擊、強風」 警戒範圍一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

AIT：軍購特別預算能讓台灣未來數年有效投射威懾 盼盡速行動

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
美國在台協會（AIT）。 圖／聯合報系資料照片
美國在台協會（AIT）。 圖／聯合報系資料照片

針對軍購特別預算規模，國民黨內部還在角力，傳國民黨立法院黨團總召傅崐萁欲堅持3800億+N，與黨內另一派主張8000億元者拉鋸。對此，美國在台協會（AIT）發言人回覆本報詢問表示，這項全面的特別預算將能顯著提升台灣的嚇阻能力，讓台灣在未來幾年更效地投射威懾力量；希望看到台灣盡速採取行動。

AIT發言人指出，美國、台灣和其他區域夥伴都深入了解台灣面臨的威脅嚴峻；因此，美方期望看到台灣盡速採取行動。

AIT發言人表示，過去幾個月來，美國國會、智庫等均明確且一致表態，希望台灣快速建構這些國防力量，包含美國聯邦參議員14日致函台灣國會領袖與朝野代表的信件亦是如此。

AIT發言人指出，這項全面的特別預算目標在於採購一系列防空系統、無人車與無人機等裝備，美國相信這會大幅強化台灣的嚇阻能力，而通過這筆特別預算將能使得台灣在未來幾年內更有效地投射威懾力量。

AIT發言人說，這些武器系統不僅非常重要，更在全球範圍內需求量極大，從中東和烏克蘭戰場就可以看出。

美國 立法院 美方 AIT 美國在台協會 傅崐萁 軍購

延伸閱讀

藍黨團決議前重申軍購立場 傅崐萁：發價書來第一時間就授權簽約

周榆修酸「綠友友們」：上個8年吃太陽能 下個8年吃軍火

鄭麗文稱會習近平比軍購重要 民進黨：阻礙國防就是把風險留給人民

鄭麗文訪陸後訪美 軍購特別預算將成華府檢視標準

相關新聞

遭季麟連嗆開除黨籍 韓國瑜發文：此生所行無愧於國家

國民黨副主席季麟連今天在中常會針對軍購案，砲轟立法院長韓國瑜、國民黨立委徐巧芯，還揚言開除韓國瑜黨籍。韓國瑜下午在臉書發文：「老牛自知夕陽晚，沉默無聲自奮蹄，此生所行，無愧於國家。」

AIT：軍購特別預算能讓台灣未來數年有效投射威懾 盼盡速行動

針對軍購特別預算規模，國民黨內部還在角力，傳國民黨立法院黨團總召傅崐萁欲堅持3800億+N，與黨內另一派主張8000億元者拉鋸。對此，美國在台協會（AIT）發言人回覆本報詢問表示，這項全面的特別預算將

季麟連喊建議開除韓國瑜黨籍 國民黨員衝中央黨部怒嗆亂搞

國民黨內部對軍購特別條例，兩派意見拉扯。副主席季麟連今在中常會說重話，呼籲全黨支持「3800億＋N」黨版，更強調「打死我都不會相信韓國瑜會做出賣黨求榮的事」，如果有，他代表黃復興，建請開除韓國瑜黨籍。

指藍軍購糾結數字草率 黃國昌：研擬獲發價書後授權官方編預算的架構

軍購特別條例持續在立法院卡關，國民黨團對此仍然無法取得共識。民眾黨主席黃國昌今天表示，美國可能會在近期公布第二批軍售，民眾黨團正在研擬相關立法架構，亦即授權行政部門先行編列預算，現在大家好像只關心數字

季麟連再喊話：韓國瑜在立院調和鼎鼐 必不負國人期待

國民黨副主席季麟連今天於中常會為軍購特別條例說重話，更點名立法院長韓國瑜和立委徐巧芯。季麟連會後澄清，他對韓的人格操守深具信心，身為黃埔子弟，韓院長忠黨愛國的赤忱是國民黨與黃埔子弟的榮耀；韓國瑜在立院

國民黨副主席籲開除韓國瑜黨籍？ 鄭照新：自己人捅刀應公開道歉

國民黨軍購特別條例意見掀爭議，台中市副市長鄭照新臉書貼文直言，黨內竟有人揚言開除立法院長韓國瑜黨籍，形同「自己人捅刀」，鄭批評「即使是鐵桿兄弟」也是發言失當、應公開道歉，否則不應再代表國民黨發聲。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。