指藍軍購糾結數字草率 黃國昌：研擬獲發價書後授權官方編預算的架構

軍購特別條例持續在立法院卡關，國民黨團對此仍然無法取得共識。民眾黨主席黃國昌今天表示，美國可能會在近期公布第二批軍售，民眾黨團正在研擬相關立法架構，亦即授權行政部門先行編列預算，現在大家好像只關心數字金額，用這種態度來面對軍購太過草率。

立法院外交及國防委員會、財政委員會聯席會議先前初審通過軍購特別條例，朝野立委仍然未能就深水區條文取得共識，立法院長韓國瑜三度召集黨團協商也未果。國民黨立法院黨團今天舉行黨團大會，歷經大約80分鐘討論依舊無法達成內部共識。

民眾黨下午舉行勞動記者會，針對軍購特別條例持續卡關，黃國昌會後受訪時表示，民眾黨支持提升自我防衛能力，針對美國政府已經公告的軍售項目，民眾黨團也早已將其列入自家版本，美方可能會在近期公布第二批軍售，「為了立法上面的便捷，我們也在思考取得發價書以後，授權行政部門編列軍購預算的立法架構。」

黃國昌說明，民眾黨團已經在研擬相關條文，韓國瑜下周才會再度召集協商，「可能要到下周協商之前，黨團成員才會開會討論，確定最後的具體條文內容」，然而這個行動跟國民黨團大會「沒有什麼太直接的關聯」。

黃國昌也說，現在大家好像只關心數字金額，用這種態度面對軍購太過草率，從賴清德總統到行政院長卓榮泰都宣稱「1.25兆元不能少」，根據國防部當初發給立法院的文件，M109A7自走砲需要花費1375億元，結果到了今年4月只剩下810億元，「請問你們是數學有問題嗎？」

黃國昌表示，對於這些當大官的人，感覺好像錢都不是錢，民眾黨向來就事論事，「光是一項就少500億元，請問這些錢要拿來幹嘛？是要去養綠友友嗎？還是再發包給裝潢公司賣火藥嗎？還是要發包給茶葉公司賣槍枝？麻煩說清楚講明白。」