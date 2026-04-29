藍黨團談軍購尚無結論 白認預算有待監督

「很難確定何時會有藍版《國防特別條例》的結果！」藍委徐巧芯29日在黨團大會後表示，軍購經過協商後仍無共識。藍營總召傅崐萁則說，本日大會就是開放大家討論，大家還有時間進行溝通。

對此，民眾黨主席黃國昌表示，有針對二階段可能的軍購研擬修法。但他強調，賴政府一直說軍購一毛都不能刪，但以自走砲為例，價格卻落差近5百億，應有更嚴格監督機制。

大會還是沒有結論

國民黨立法院黨團29日召開黨團大會，討論《國防特別條例》到底要多少金額，從黨版的「3800億+N」，到徐巧芯曾於朝野協商時提出的8千億，抑或是9千億或1兆都在討論範圍。會議持續一個半小時後，國民黨團總召傅崑萁表示，本日大會就是開放大家討論，國民黨是民主政黨，會盡量讓大家充分暢所欲言。

傅崐萁表示，最快的立法院會在5月8日以後，大家還有時間繼續溝通。徐巧芯則表示，會議中有各種版本跟立場，傅崐萁都以非常開放的態度，讓大家針對整個軍購條例暢所欲言，但到目前為止沒有達到共識，由於內部意見分歧，未來黨內可能會繼續做協商。

民眾黨主席黃國昌在記者會聯訪時被問到此題時說，民眾黨都很清楚，有發價書的就支持，而最近很可能有第二批軍購要公布，黨團已經針對條文進行討論，立法院長韓國瑜5月6日才要協商，在協商前民眾黨黨團成員會開會以確定條文具體內容。

軍購要更嚴格監督

「軍購不應該只關注額度！」黃國昌強調，從總統賴清德到行政院長卓榮泰都說軍購1.25兆一毛不能少，但以第一批發價書的M109A7自走砲為例，價格從1375億大縮水到811億，多出來的5百多億應可用在其他政策，軍購應該要更積極監督。

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