季麟連喊建議開除韓國瑜黨籍 國民黨員衝中央黨部怒嗆亂搞

國民黨內部對軍購特別條例，兩派意見拉扯。副主席季麟連今在中常會說重話，呼籲全黨支持「3800億＋N」黨版，更強調「打死我都不會相信韓國瑜會做出賣黨求榮的事」，如果有，他代表黃復興，建請開除韓國瑜黨籍。一名黨員隨後衝入中央黨部，在常會廳外怒嗆季麟連混蛋、亂搞。

季麟連說，韓國瑜是他40年來的革命袍澤、鐵桿兄弟，是國民黨的光榮，是黃復興的驕傲，都是黃埔子弟，軍人以徹底服從命令誓死達成任務為工作目標，「打死我，我都不會相信韓國瑜會做出賣黨求榮的事」，如果有這個事，黃復興必然挺身而出、大義滅親，建請開除韓國瑜黨籍。

一旁的國民黨立院黨團總召傅崐萁連忙起身，要季不要再講，但季麟連仍繼續說「對不起，我代表黃復興全體人員發言」，他表示，徐巧芯是大家最喜歡、最期盼的國民黨未來的領袖，在立委選舉、反罷免也好，黃復興全力相挺，所以請徐巧芯千萬三思，不要做出親痛仇快的事。

一名自稱常參與國民黨抗爭活動的黨員對相關言論極度不滿，到中央黨部狂嗆季麟連混蛋「講這什麼屁話？這什麼國民黨主席跟副主席？說要開除韓國瑜的黨籍，他手上不是有槍嗎？對著自己開槍好了。」更稱國民黨現在是黑箱黨，鄭麗文跟立法院黨團對幹、不要臉，他身為黨員都看不下去。

至於黨中央對季麟連的發言事前有無掌握，國民黨文傳會主委尹乃菁會後受訪表示，黨中央知道季麟連要針對軍購案要發言，但「我們沒有在審稿，他要講的都是他發自內心的話。」

尹乃菁也轉述國民黨立院黨團傅崐萁在中常會的補充，傅表示，黨團大會中，沒有一位黨籍立委支持1.25兆元軍購，因情勢複雜，各種傳言試圖製造國民黨內部分裂的形象。守護台灣的都是國民黨，民進黨只會打嘴炮，在歷史上捍衛台灣安全、曾與美軍並肩作戰、支持對美軍購的都是國民黨。

尹乃菁轉述，傅崐萁在會中表示，今天產生的爭議是在無人機採購部分，這些年來立法院已通過很多國防預算，別人買無人機一架只有5萬美元，民進黨政府編列的卻是一架50萬美元，賣給台灣的還是烏克蘭退貨不要的，測試過程中還有3架掉下來，中間牽涉到多少問題，國民黨不支持貪贓枉法、空白授權的軍購，他也支持鄭麗文抵擋住各方壓力，堅定國民黨在軍購的立場。