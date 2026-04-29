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季麟連喊建議開除韓國瑜黨籍 國民黨員衝中央黨部怒嗆亂搞

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨副主席季麟連今天中常會時呼籲全黨在軍購上支持傅總召的版本，若立法院長韓國瑜賣黨求榮的話，會建請黨部開除黨籍，隨後一名自稱為國民黨員的民眾在常會外面大罵季麟連，並試圖要進入中常會場。記者潘俊宏／攝影
國民黨副主席季麟連今天中常會時呼籲全黨在軍購上支持傅總召的版本，若立法院長韓國瑜賣黨求榮的話，會建請黨部開除黨籍，隨後一名自稱為國民黨員的民眾在常會外面大罵季麟連，並試圖要進入中常會場。記者潘俊宏／攝影

國民黨內部對軍購特別條例，兩派意見拉扯。副主席季麟連今在中常會說重話，呼籲全黨支持「3800億＋N」黨版，更強調「打死我都不會相信韓國瑜會做出賣黨求榮的事」，如果有，他代表黃復興，建請開除韓國瑜黨籍。一名黨員隨後衝入中央黨部，在常會廳外怒嗆季麟連混蛋、亂搞。

季麟連說，韓國瑜是他40年來的革命袍澤、鐵桿兄弟，是國民黨的光榮，是黃復興的驕傲，都是黃埔子弟，軍人以徹底服從命令誓死達成任務為工作目標，「打死我，我都不會相信韓國瑜會做出賣黨求榮的事」，如果有這個事，黃復興必然挺身而出、大義滅親，建請開除韓國瑜黨籍。

一旁的國民黨立院黨團總召傅崐萁連忙起身，要季不要再講，但季麟連仍繼續說「對不起，我代表黃復興全體人員發言」，他表示，徐巧芯是大家最喜歡、最期盼的國民黨未來的領袖，在立委選舉、反罷免也好，黃復興全力相挺，所以請徐巧芯千萬三思，不要做出親痛仇快的事。

一名自稱常參與國民黨抗爭活動的黨員對相關言論極度不滿，到中央黨部狂嗆季麟連混蛋「講這什麼屁話？這什麼國民黨主席跟副主席？說要開除韓國瑜的黨籍，他手上不是有槍嗎？對著自己開槍好了。」更稱國民黨現在是黑箱黨，鄭麗文跟立法院黨團對幹、不要臉，他身為黨員都看不下去。

至於黨中央對季麟連的發言事前有無掌握，國民黨文傳會主委尹乃菁會後受訪表示，黨中央知道季麟連要針對軍購案要發言，但「我們沒有在審稿，他要講的都是他發自內心的話。」

尹乃菁也轉述國民黨立院黨團傅崐萁在中常會的補充，傅表示，黨團大會中，沒有一位黨籍立委支持1.25兆元軍購，因情勢複雜，各種傳言試圖製造國民黨內部分裂的形象。守護台灣的都是國民黨，民進黨只會打嘴炮，在歷史上捍衛台灣安全、曾與美軍並肩作戰、支持對美軍購的都是國民黨。

尹乃菁轉述，傅崐萁在會中表示，今天產生的爭議是在無人機採購部分，這些年來立法院已通過很多國防預算，別人買無人機一架只有5萬美元，民進黨政府編列的卻是一架50萬美元，賣給台灣的還是烏克蘭退貨不要的，測試過程中還有3架掉下來，中間牽涉到多少問題，國民黨不支持貪贓枉法、空白授權的軍購，他也支持鄭麗文抵擋住各方壓力，堅定國民黨在軍購的立場。

國民黨 中常會 黃復興 韓國瑜 季麟連

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