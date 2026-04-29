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國民黨副主席籲開除韓國瑜黨籍？ 鄭照新：自己人捅刀應公開道歉
國民黨軍購特別條例意見掀爭議，台中市副市長鄭照新臉書貼文直言，黨內竟有人揚言開除立法院長韓國瑜黨籍，形同「自己人捅刀」，鄭批評「即使是鐵桿兄弟」也是發言失當、應公開道歉，否則不應再代表國民黨發聲。
相關爭議源於中常會上，國民黨副主席季麟連質疑韓支持8000億元軍購傳聞，根據報導，他表示不相信韓國瑜會這麼說，甚至說若屬實應開除黨籍，引發黨內震盪。
國民黨立法院黨團對於預算規模仍未達共識，從「3800億元加碼」到8000億元版本皆有支持聲音。
隨著不同立場浮現，國民黨內部對軍購政策的路線分歧持續擴大，後續整合情況備受關注。
針對季麟連指出要開除韓國瑜黨籍的說法，台中市副市長鄭照新透過社群發文表示，有人竟在中常會揚言開除韓國瑜黨籍，鄭形容此舉「缺乏分寸」。
鄭照新強調，韓國瑜身處第一線承擔壓力，卻遭「自己人捅刀」。鄭照新呼籲「相關人士」應公開道歉，否則不應再自稱代表國民黨。
留言多數力挺韓國瑜，「開除看看啊！國民黨就不用選了」但也有人認為「要把副主席的話看完，大家不要被誤導！」
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