賴總統：衷心期盼立院通過不打折的軍購條例

國防特別預算條例在立法院持續卡關，身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中常會表示，衷心盼望下周的立法院黨團協商，可以通過不打折的國防，帶來不打折扣的安全、給予國軍弟兄姊妹最完整的支持。

賴總統指出，維護主權是執政團隊的首要任務，沒有主權就沒有台灣、也不會有中華民國，強化國防，應該要是跨黨派、一致對外的基本共識。政院版的國防特別預算條例，獲得國內外一致肯定，國防部也多次強調，該草案已經經過專業、完整的規劃，不僅有與美方多次討論，更可以促進國內產業的發展。

據轉述，民進黨立院黨團總召蔡其昌也在會中表示，民進黨團對軍購條例的立場就是1.25兆元，這是和美方多次溝通協調後定出的基本需求，這是基本款，低於這個都不能接受，都會傷害國防；民進黨團在軍購特別條例上，已經把面子、裡子都做給國民黨了，也又安排了一次機密專報，很遺憾當天藍委只有陳永康來。

蔡其昌說，國民黨到現在還在講空白授權這種很離譜的話，他感到很無奈，很明顯國民黨現在就是在拖延，既須國民黨要裝傻拖延，就要面對社會壓力；畢竟強化國防，國軍也不會只保護民進黨，而是保護全體國民。