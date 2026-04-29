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黃復興點名軍購勿做親痛仇快的事 徐巧芯：一定遵守黨團決議

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委徐巧芯。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委徐巧芯。圖／聯合報系資料照片

國民黨立院黨團今午召開黨團大會討論軍購案，不過，並無共識。主張調整黨版的國民黨立委徐巧芯表示，軍購條例草案要看立法院長韓國瑜召集5月6日協商有沒有進度，那也關乎5月8日是否能夠正式地表決。對於遭國民黨副主席季麟連呼籲三思，不要做親痛仇快的事，徐巧芯回應，她一定會遵守黨團的決議行事，請季副主席放心。

徐巧芯說，今天是各種版本跟立場都有，國民黨團總召傅崐萁持非常開放的態度，讓大家針對軍購條例草案暢所欲言，表達自己的看法。但因為會中有講好，內部討論不帶出來講，大家已有充分表達，可是到目前為止是沒有達到共識，未來可能還會繼續在黨內協商。

媒體問，軍購特別條例草案是否不太可能在5月8日院會處理？徐巧芯說，倒也不一定，要看韓國瑜召集5月6日協商有沒有進度，那也會關乎在5月8日是否能夠正式地表決條例草案。

媒體追問，國民黨團總召傅崐萁說選區有不同的考慮，主要顧慮點為何？徐巧芯說，每個委員或是每個縣市首長候選人的選區是不一樣的，大家面臨到的狀況也是不一樣的，這點是充分尊重大家。國民黨對於中華民國的建軍，對於軍事的採購，一定是採支持立場。只是說條例要怎麼寫，才能夠比較符合大家的需求，從監督角度、整體國際關係跟外交的角度能夠並進，本身不是容易的事情，會繼續堅持再做些討論。很難確定何時會有結果，

徐巧芯表示，藍委經歷這麼多事情，團結始終是大家最在乎的，也只有團結才有可能一致勝選。今天讓大家暢所欲言地表達自己的立場，但不管如何最後的版本，一定還是團結一致，投出屬於國民黨共同的決議。

針對國民黨中央的版本是否即「3800億+N」，徐巧芯說，沒有說黨中央或不黨中央的版本，但不接受軍購1.25兆元，裡面有很多浮濫編列或是灌水，把商購、委製還有軍購放在一起，國民黨在這點是非常有共識，只針對軍售也就是FMS的部分討論。

徐巧芯說，唯一是說在FMS裡的3800億元+N，是要分成兩次或是一次，在這部分還沒有做出最後的決定。總體來說，美方要軍售，國民黨站在支持的立場，大家是有共識的，無論是藍委或是黨中央，都是一樣。

軍購特別條例 國民黨團 傅崐萁 韓國瑜 徐巧芯 軍購

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