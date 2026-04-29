踩穩「3800億+N」鄭麗文：黨中央態度從未變動過

國民黨立院黨團今午召開黨團大會，針對軍購條例預算規模究竟要「3800億+N」或8000億元，討論後仍無共識。國民黨主席鄭麗文今天重申，「3800億+N」是深思熟慮的結果，黨中央的態度從未變動過。

立法院長韓國瑜5月6日將四度召集軍購條例協商，國民黨立院黨團今午召開黨團大會，預期拍板新共識。據了解，為避免黨版被顛覆，影響黨主席鄭麗文領導，國民黨中央昨全面動起來，透過各方系統找藍委溝通，盼黨團大會維持支持「3800億+N」黨版立場。

鄭麗文昨接受專訪指出，通過3800億元或8000億元是一樣的，都要美國正式通過給發價書預算才能編，不知大家為何要去糾結數。她也提到若匡列8千億，發價書沒來，誰知道民進黨會把剩餘的錢用來做什麼，此言是否態度鬆動或堅持黨版，黨內各有解讀。

鄭麗文今在中常會澄清，很多人說她態度改變，「我從未跟任何黨團成員談過態度改變，」因為這是深思熟慮的結果，是最有利於完成對美軍購、保護台灣、守住老百姓荷包、堅守財政紀律，絕對是最負責任做法，她要再次表達，黨中央態度從未變動過。