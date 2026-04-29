軍購角力！黃復興轟韓國瑜、徐巧芯：勿親痛仇快 若賣黨求榮開除黨籍

國民黨立院黨團今召開黨團大會討論軍購特別條例，兩派意見拉扯，並無共識。國民黨副主席季麟連今在中常會說重話，呼籲全黨支持「3800億＋N」黨版，更強調「打死我都不會相信韓國瑜會做出賣黨求榮的事」，如果有，他代表黃復興，建請開除韓國瑜黨籍。季麟連也說，黃復興在立委選舉、反罷免都全力相挺立委徐巧芯，籲徐巧芯勿做出親痛仇快的事。

季麟連在中常會罕見起身要以副主席兼黃復興黨部主委身分發言。他指出軍購條例沸沸揚揚，他一直沒有講話，傅崐萁領導的立院黨團提出最佳行動方案，這個版本大家都很清楚，完全合乎法理情，既有尊嚴、彈性更有前瞻，「論軍購，沒有任何人比我有發言權。」

季麟連說，無論是五年施政、十年建軍計畫、建案作業規定，多年來他都實際參與、策定、修訂、執行。國軍對於軍購的每個建案都非常謹慎細膩認真，民進黨此案是五十年來，最為荒謬的鬧劇，實在非常糟糕。

季麟連說，韓國瑜是他40年來的革命袍澤、鐵桿兄弟，是國民黨的光榮，是黃復興的驕傲，都是黃埔子弟，軍人以徹底服從命令誓死達成任務為工作目標，「打死我，我都不會相信韓國瑜會做出賣黨求榮的事，」如果有這個事，黃復興必然挺身而出、大義滅親，建請開除韓國瑜黨籍。

一旁國民黨立院黨團總召傅崐萁連忙起身，要季麟連不要再講，但季麟連仍繼續說「對不起，我代表黃復興全體人員發言」，他表示，徐巧芯是大家最喜歡、最期盼的國民黨未來的領袖，在立委選舉、反罷免也好，黃復興全力相挺，所以請徐巧芯千萬三思，不要做出親痛仇快的事。

季麟連說，他建請全體中常委，呼籲全體立委、全黨黨員一致支持傅崐萁的版本。一旁的傅崐萁神色凝重，低頭不語。

國民黨主席鄭麗文也立刻緩頰，季麟連一生戎馬、獻身於軍方安全，比較感情豐沛，他剛剛雖然話說得有點重，黨中央跟韓國瑜、徐巧芯之內的所有委員還是都有很良性溝通，大家主張雖然不同，國民黨是民主開放的政黨，只要是為國家為黨好，任何意見都可以交流討論。

鄭麗文說，她相信大家出發點都是好的，不需要過多猜疑或誤會，黨中央還是非常尊敬與相信韓國瑜在立法院的角色。立法院長難做，韓要全盤考量，所以她也特別緩頰，非常尊重感謝季麟連代表黃復興，語重心長發言。黨團大會討論軍購，大家非常開放坦承，對黨版基本立場非常了解，所以到目前沒有太多風波，希望不要因媒體報導，就誇大相關矛盾疑慮，這是不存在的。

她也澄清，很多人說她態度改變，「我從未跟任何黨團成員談過態度改變，」因為這是深思熟慮的結果，這是最有利於完成對美軍購、保護台灣、守住百姓荷包、堅守財政紀律，絕對是最負責任做法，黨中央態度從未改變過。