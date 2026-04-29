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鄭麗文稱會習近平比軍購重要 民進黨：阻礙國防就是把風險留給人民

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨發言人吳崢表示，安全是人民最基本的需求，阻礙國防就是把風險留給全體台灣人民，如果國民黨的政治人物心中還有人民，就請約束好自家黨主席、別當膽小的應聲蟲。圖／聯合報系資料照片
民進黨發言人吳崢表示，安全是人民最基本的需求，阻礙國防就是把風險留給全體台灣人民，如果國民黨的政治人物心中還有人民，就請約束好自家黨主席、別當膽小的應聲蟲。圖／聯合報系資料照片

民進黨發言人吳崢今天表示，鄭麗文昨天接受專訪稱絕無可能通過1.25兆元軍購預算，甚至狂言「鄭習會比軍購重要太多」，但國防安全不應淪為政黨鬥爭的籌碼，軍購條例從「鄭習會」一路拖延至今，台灣人的生存底線，難道要看習近平的臉色來決定嗎？

吳崢批評，國民黨日前在軍購條例協商中表現極其消極，短短一小時的協商根本只是虛晃一招的走過場。鄭麗文和國民黨立院黨團總召傅崐萁堅持杯葛，拖過「鄭習會」後又意圖將審議時程拖過「川習會」，下次又要找什麼藉口來當擋箭牌？

吳崢指出，國民黨內部對於軍購條例的立場早已出現嚴重分歧，先是立法院副院長江啟臣表示會盡快完成軍購特別條例審議，台中市長盧秀燕和國民黨立委柯志恩也曾認同「軍購預算在8千億元至1兆元非常務實」，本周第三度協商時，國民黨立委徐巧芯更是拋出8000億元的討論空間，而傅崐萁卻再次強行擋下討論並切割稱「僅是個別委員意見」。

吳崢說，中共軍機軍艦每天頻繁擾台，光昨天就有20架次共軍侵擾西南海域。在強敵環伺下，鄭麗文和傅崐萁卻執意阻礙國防研發與採購，這種裡應外合的行徑無視前線官兵辛苦，更是視國家安全為無物。

吳崢表示，安全是人民最基本的需求，阻礙國防就是把風險留給全體台灣人民，如果國民黨的政治人物心中還有人民，就請約束好自家黨主席、別當膽小的應聲蟲。

國民黨 民進黨 台灣人

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