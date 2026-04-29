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川習會後再談軍購？府質疑在野找藉口

聯合報／ 記者周佑政黃婉婷／台北報導

立法院朝野黨團前天第三度協商軍購特別條例草案，最終仍無共識。總統府發言人郭雅慧昨質疑在野黨，「下一個藉口、理由是什麼？」行政院長卓榮泰說，軍購特別預算有「三塊拼圖」，缺一不可，籲請國會讓特別條例草案早點通過。

行政院版一點二五兆元軍購特別條例草案持續在立法院卡關，傳出在野陣營恐等到「川習會」後再處理。郭雅慧表示，「確實是不宜再拖了」，之前是說等國民黨去完中國回來才要過關，不過，去也去了、回來也回來了，現在又說是要等「川習會」後再討論，「下一個藉口、下一個理由又會是什麼？」

郭雅慧說，前天立法院協商過程中，國防特別條例草案再度被延宕，同時間，中國在台灣西南海域持續騷擾。她說，一方面，因中國騷擾還在持續，「我們一定要強化自我防衛能力」；二方面，國際上也非常關注台灣態度，是不是對於自我防衛能力在乎；第三，在台灣有近七成民意也支持強化國防，「因此我們非常希望國會不分黨派，大家共同為了國防強化能夠盡一分心力，讓國防特別條例盡速過關」。

卓榮泰昨赴立院備詢表示，若因外在因素刻意拖延，會造成對此事的「不當想像」，希望朝野各政黨能夠積極因應。

卓揆說，軍購特別預算有三塊拼圖，缺一不可，也就是形成台灣之盾、引入高科技擊殺鏈，最重要地是國防相關產業的自主發展，「三顆好球才能夠遏制對方，缺一不可」。

卓榮泰表示，行政院版是依國家需求、財政能力，與對方國個別的誠意，完成這樣的內容，國軍、國防部經深入研究、分析跟所需，希望美國在內的國家，能夠按照時程，提供我國必要國防自主能力及國防先進武器。

立法院 國民黨 總統府 軍購 川習會 郭雅慧 卓榮泰

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