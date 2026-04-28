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談軍購立場 鄭麗文：不可能通過1.25兆「死了這條心」

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文今接受「中午來開匯」網路專訪。圖／中午來開匯提供
國民黨主席鄭麗文今接受「中午來開匯」網路專訪。圖／中午來開匯提供

軍購特別條例仍在協商階段。國民黨主席鄭麗文今天表示，賴清德政府提出1.25兆元版本中，美方有發價書的110億美元部分會趕快處理，其他部分不可能空白背書，尤其民進黨毫無信用又貪贓舞弊，要期待國民黨空白授權通過1.25兆「就死了這條心，這絕無可能。」

針對國民黨主張「3800億+N」軍購，是否影響訪美？鄭麗文今接受「中午來開匯」網路專訪否認，她說明，軍購案有所謂8000億、9000億版本，數字不確定的原因就在於沒有來自官方的數字，國民黨「3800億+N」意思是，如果有第二批發價書來，立法院程序絕對不會拖延，這是最務實、最快的路線，而且對人民負責，裡面絕對不會有冤枉錢、不會變成凱子，「我認為國民黨這一套是萬無一失。」

鄭麗文指出，軍購條例規定未來預算還會再審，沒有先編列再凍結的問題，第二批來了可以再加編，分階段編就不需要凍結。有人說要先編第二批140億美元，但因川普要訪陸，美國那邊停頓了，若140億最後不會來，匡多出來的這4、5000億台幣，讓人質疑會不會被民進黨拿去亂花？

鄭麗文解釋，現在通過3800億或通過8000億是一樣的，都要美國正式通過給發價書預算才能編，不知道大家為何要去糾結數字，對美軍購的部分不會延遲，該審查就審查，但也不能隨便賣我們不要的東西。民進黨不是糾結這8000億，而是糾結要1.25兆，空白支票絕無可能。

鄭麗文說，她已和美方及外國說明很多次，他們也都能夠理解，「AIT的壓力較大，我也可以理解」，問題是1.25兆絕不可能，至於商購或投資台灣做無人機，則可以討論，不過要有具體的內容。

民進黨 美方 國民黨

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