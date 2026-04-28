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軍購條例協商再卡 綠：藍白拿監督當幌子 實則向對岸示好投名狀

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨發言人林楚茵今天表示，藍白兩黨顯然無心加強國防，所謂預算監督僅是幌子，實質上是一場有計畫的技術性杯葛，企圖藉由不斷拖延來動搖國際對台灣防衛決心的信心。圖／聯合報系資料照片
民進黨發言人林楚茵今天表示，藍白兩黨顯然無心加強國防，所謂預算監督僅是幌子，實質上是一場有計畫的技術性杯葛，企圖藉由不斷拖延來動搖國際對台灣防衛決心的信心。圖／聯合報系資料照片

立法院軍購條例朝野協商日前再度破局，並延期至5月6日，民進黨發言人林楚茵今天表示，藍白兩黨顯然無心加強國防，所謂預算監督僅是幌子，實質上是一場有計畫的技術性杯葛，企圖藉由不斷拖延來動搖國際對台灣防衛決心的信心。

林楚茵指出，從4月9日藍委配合「習鄭會」集體缺席委員會協商開始，杯葛行徑便接連不斷，15日首度召開協商，藍委竟以「不知道國防規畫」為由消極應對；21日國防部應要求提出「機密專報」，現場除了藍委陳永康外，其餘藍委竟再次集體缺席；23日第二次協商，藍白立委更將焦點轉移至條文細節，執意要求不得出現「中共軍事威脅」與「國防產業」字眼；直至昨天第三次協商，藍白依然毫無共識、也沒誠意尋求共識，導致國防特別預算再次陷入停滯。

林楚茵質疑，國民黨立院黨團總召傅崐萁對外宣稱將為軍購挑燈夜戰，營造力挺國家的假象，但實際上協商卻往往不到一小時便草草收場，當鄭麗文與習近平唱和民族情懷之際，傅崐萁卻在國會操控程序阻礙國防，這顯然是將台灣的自我防衛力量當成籌碼，當作向對岸示好的「投名狀」。

林楚茵說，國家安全不應成為政黨競爭的犧牲品，呼籲國會必須盡速完成協商，切莫讓軍購條例繼續卡關，導致台灣整體防衛力量出現破口，讓國家安全暴露於風險之中。

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