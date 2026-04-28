軍購條例協商未果 牛煦庭籲朝野各自妥協找平衡點

立法院長韓國瑜昨針對軍購特別條例草案，召集朝野協商，但因無共識，拍板5月6日繼續協商。對於軍購議題，國民黨立委陳玉珍說，最後會有統一說法；國民黨立委牛煦庭說，大家冷靜，各自妥協，進到協商就是各自妥協找出平衡方案，不要對協商機制失去信心，如果條例在審查時順利達成共識，預算審查也會較順利。

針對軍購議題，陳玉珍說，最後對外還是會有統一說法，但這分成三部分。第一，軍購部分，當然全面支持；第二，商購部分，之前產生很多弊端，如何避免產生弊端，黨中央的看法是美國有發價書來就買，全力捍衛國防自主；第三，國防自主產業部分，支持發展無人機產業，但是要編在特別預算還是編在年度預算，大部分人認為編在年度預算較好，產業發展本就要有計畫，用特別預算編列的目的為何，啟人疑竇。

牛煦庭說，藍營內部本來就要進行協調，針對軍購本來就要因應狀況調整，備好各項因應方案。但最後要用哪一個方案作為基礎，還是要經過嚴謹程序，經黨團大會討論定案，才會形成正式立場。

牛煦庭說，國民黨立院黨團總召傅崐萁也講得很清楚，藍白最後立場會是一致的，大家會站在財政平衡與國家安全之間找好的平衡點。很多媒體在講民進黨立院黨團總召蔡其昌說傅崐萁不同意，很多人要見縫插針。黨團對重大議題為求慎重，經過大會研商程序很正常。走完程序，協商時才會比較愉快，也比較有機會達成共識。如果國民黨最後版本有所調整，一定也會清楚跟社會大眾說明。

牛煦庭說，為何出現不同的數字、聲音，大家都希望朝野之間降低衝突氛圍，互相釋出善意，目標是要在協商時達成共識，往這方向去走，現在有特定民進黨立委在預設表決時間，是想預設協商破局嗎？大可不必。大家冷靜一點，各自做出妥協，進到協商階段就是各自妥協找出平衡方案，不要對協商機制失去信心。如果條例在審查時順利達成共識，未來預算審查也會比較順利。很多人場邊觀戰、各自評論，反而讓空間很小，這對軍購條例通過、審查沒幫助。