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打造台灣之盾 卓榮泰：軍購1.25兆三拼圖 缺一不可
目前政院版本為1.25兆，藍營內部喊出8000億元，各界關注政府是否有退讓空間。卓榮泰說，軍購特別預算有三塊拼圖，缺一不可，也就是形成台灣之盾、引入高科技擊殺鏈，最重要地是國防相關產業的自主發展，「三顆好球才能夠遏制對方，缺一不可」。
卓榮泰表示，政院版是依國家需求、財政能力，與對方國個別的誠意，完成這樣的內容，國軍、國防部經深入研究、分析跟所須，希望美國在內的國家，能夠按照時程提供我國必要國防自主能力，及國防先進武器。
立法院外交及國防委員會、財政委員會聯席會議日前初審通過行政院、民眾黨及國民黨版的國防特別條例草案，但關鍵條文均未達成共識，保留送黨團協商。
立法院長韓國瑜昨日再度召集朝野黨團協商國防特別條例草案，國民黨立委徐巧芯協商時拋出特別預算8000億元，讓韓國瑜直呼「這個數字第一個出來」，但朝野歷經70分鐘左右討論，無達成具體共識。韓國瑜散會前宣布，5月6日下午3時將再次召集朝野協商討論。
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