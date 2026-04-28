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特別軍購預算…藍白若有共識 5月8日立法院會表決

聯合報／ 記者鄭媁唐筱恬／台北報導
國民黨團總召傅崐萁談軍購案表示，只要是一線武器、國軍需要且美國保證後續援售維修不出問題，黨團就會支援。 記者胡經周／攝影
國民黨團總召傅崐萁談軍購案表示，只要是一線武器、國軍需要且美國保證後續援售維修不出問題，黨團就會支援。 記者胡經周／攝影

立法院長韓國瑜昨第三度召集朝野協商軍購條例草案，卅分鐘就散會。據了解，韓國瑜下周三將再召集協商，屆時藍白若有一定共識，不排除五月八日在院會表決處理；但若藍營內部意見仍然分歧，很有可能「川習會」之後再處理。

對藍白黨團版本軍購規模，國民黨高層指出，黨團原則是有美方發價書就同意，但若還沒有第二批美國發價書，就同意多匡列預算，屆時行政院送預算書來，一定夾雜很多不是對美採購項目，屆時在野黨不管刪哪個項目，都會遭綠營扣「賣台」帽子，藍營立委承受得了？

對於軍購條例草案延後協商，是否意在讓軍購條例拖過川習會？國民黨中央重申，軍購條例各版本已在立法院協商，會尊重黨團自主；且川習會日期是否定案也未知，不可能有「拖過川習會」的指示。

國民黨副主席蕭旭岑表示，國民黨軍購立場已很清楚，版本已經付委審查，至於黨版「三八○○億＋Ｎ」的Ｎ是多少，大家已有逐步共識，只要有發價書、也有明確的項目，大家可以來談。黨中央尊重黨團自主和立法院審議進度，最重要是還要跟民眾黨協商，最後處理一定是經藍白兩黨最高度的共識。

國民黨人士指出，「＋Ｎ」已涵蓋八千億元的精神，要匡列金額還是把Ｎ拿掉，若在野黨討論後認為可加，「黨中央並非鐵板一塊」。

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