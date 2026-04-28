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特別軍購協商…徐巧芯提8千億元 韓國瑜：這數字第一次出來

聯合報／ 記者唐筱恬林銘翰黃婉婷李成蔭周佑政／台北報導
立法院長韓國瑜昨第三度召集朝野協商軍購條例草案，國防部長顧立雄（右） 表示，軍購金額就是政院版本1.25兆元。記者胡經周／攝影
立法院長韓國瑜昨第三度召集朝野協商軍購條例草案，國防部長顧立雄（右） 表示，軍購金額就是政院版本1.25兆元。記者胡經周／攝影

立法院長韓國瑜昨第三度召集朝野協商軍購特別條例草案，國民黨立委徐巧芯協商時拋出特別預算八千億元，韓國瑜直呼「這個數字第一次出來」；韓國瑜原預告挑燈夜戰討論出共識，但朝野無共識，協商卅分鐘即散會。國民黨立院黨團明天也將召開黨團大會，韓國瑜宣布五月六日下周三再協商。

朝野協商昨天聚焦軍購條例草案第四、五條採購項目與金額等深水區。國民黨團首席副書記長許宇甄表示，如果美方對台軍售有第二批發價書，國民黨團「三八○○億元＋Ｎ」版本就可以再繼續往上加，並詢問國防部長顧立雄到底有無第二批發價書？民眾黨團總召陳清龍也說，民眾黨版本原本金額上限是四一○○億元，但只要有第二批軍購發價書，國防部也有明確訊息，民眾黨就可以調整草案。

顧立雄說，金額就是行政院版本的一點二五兆元，軍購會有先行知會國會程序，美國已經有正式文件來表達，這在機密專案報告都有詳細說明，有些是沒有辦法公開的事項。

徐巧芯協商時表示，國防部所提一點二五兆元包含軍售、商售與國內委製，國民黨立場認為分開較務實；軍售預算金額「大概是八千億元」左右，必須思考軍售以外項目是否要回到一般預算？韓國瑜此時特別強調，「八千億這個數字第一次出來」。

民進黨團總召蔡其昌說，他有去找國民黨團總召傅崐萁溝通，傅認為八千億元版本是徐巧芯個別意見，國民黨團要再次討論；民眾黨團也表達，協商金額若從原先版本上升到八千億元，也需要回去再問黨團成員。蔡其昌說，對於藍白都需要再取得內部共識，民進黨團不會反對。

徐巧芯表示，她僅是說明如果軍購條例草案匡列金額要支撐起第一波、第二波對美軍購的內容，基本上就是八千億元，要不要討論？後來韓國瑜就裁示休息，傅崐萁當時也說，就讓相關內容回到黨團大會做最後確定。

傅崐萁表示，國民黨團有兩個原則，一個就是「對美軍購」才會同意，第二則是一定要有「指定品項」在預算裡；現在最怕就是空白授權，屆時國防部塞進一堆非對美軍購預算，在野黨每刪一項就會被側翼大做文章，因此必須要有源頭控管。

谷立言：通過「全面性」預算非常重要

美國在台協會（ＡＩＴ）處長谷立言接受媒體專訪時表示，台灣通過「全面性」特別預算條例非常重要，這不僅向國際社會發出非常重要的信號，且對於確保台灣能獲得所要求的全部防禦能力也至關重要，國防特別條例可以愈快通過愈好。

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