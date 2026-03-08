快訊

盧秀燕訪美喬軍購？化解疑美論？ 近盧人士揭此行背後暗藏訊號

李貞秀質詢官員若不上台成僵局 藍擬請益周萬來「見招拆招」

聯合報／ 記者余采瀅／台中報導
台中市長盧秀燕訪美前動作頻頻，先夜宴國民黨青壯派立委，並邀產業界代表開座談會，蒐集關稅、軍購等議題的意見。記者黃仲裕／攝影
台中市長盧秀燕訪美前動作頻頻，先夜宴國民黨青壯派立委，並邀產業界代表開座談會，蒐集關稅、軍購等議題的意見。記者黃仲裕／攝影

台中市長盧秀燕3月11日將出訪美國，近日國內焦點在對美軍購，外傳盧秀燕訪美可能是為了替國民黨談軍購。近盧人士指出，盧訪美不只要為國民黨解套，更定調為了中華民國而出訪，可望成為台美間溝通橋梁。

盧秀燕明天將舉行訪美行前記者會，盧日前透露，此次將「超越城市外交」。據悉，盧秀燕訪美將去美東11天，重點行程包含三大僑宴，在紐約、華府、波士頓都會發表重要演說，也會前往紐約哥倫布公園國父銅像獻花致敬，預計與美方智庫交換意見。

盧秀燕此行備受矚目，出訪前先夜宴國民黨青壯派立委，並邀產業界代表開座談會，蒐集關稅、軍購等議題的意見，外傳盧此次出訪是為了化解國民黨「疑美論」。

近盧人士指出，這次訪美大多由美方安排，盧秀燕此行可能涉及的議題，包含能源穩定、區域安全、全球貿易等三大面向的國際戰略對話，而非單純為國民黨「疑美論」或軍購議題解套。

政壇人士分析，盧此行訪美的時機，正值美國與以色列聯合對伊朗展開軍事打擊，以及美國總統川普與中國國家主席習近平即將會面之際，盧秀燕自帶政治能量，目前被視為「藍白合作關鍵」，以此身分訪美，納入更高的戰略框架。

盧秀燕上任台中市長後，台中與美國長期保持良好且密切的互動，美國在台協會AIT處長谷立言等要角，今年初在半個月內三度造訪台中，引發外界高度關注。盧秀燕即將赴美，谷立言日前被問及盧秀燕訪美行程，罕見公開表示「歡迎她的訪問」，也讓外界對此次訪問的規格產生更多想像。

