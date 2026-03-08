聽新聞
0:00 / 0:00
賴總統板橋參香談國防 比喻如家庭裝保全、有能力負擔
總統賴清德今在板橋接雲寺參香祈福時談及國防議題，他強調，國防預算並非一次性支出，而是分8年編列共1兆2500億元，平均每年約1560億元，在台灣經濟持續成長、稅收增加的情況下，政府有能力負擔。
賴清德指出，政府編列國防特別預算是為確保國家安全與社會安定，就像家庭為了安全會裝設保全或監視器一樣，國家也需要強化防衛能力。台灣近年經濟持續進步，帶動稅收增加，政府因此能在推動經濟發展、照顧人民之餘，也同時投入資源強化國防。他表示，國家安全是社會安定的重要基礎，透過編列國防特別預算，可讓國軍取得更完善的武器與防衛系統，提升整體防衛能力，確保國家安全。
賴清德也以鄰近國家為例表示，日本今年國防預算約新台幣1兆8000億元，韓國約1兆4000億元，相較之下，台灣1兆2500億元還分8年編列，顯示政府是在財政能力許可下，進行合理的國防投資。
賴清德強調，我們只有一個國家，人民都是自己人，不同政黨可以有不同立場，但在國家安全、國家利益與人民福祉面前，大家應該團結一致，共同守護國家。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。