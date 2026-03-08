快訊

經典賽Live／7局下林凱威登板+林家正阻殺解危 中華2：3南韓

台灣最美風景！阿嬤推回收車險遭吹翻 清水4國中生衝上前「護駕」暖哭全網

55歲退休過高球人生、想「一路玩到掛」　14年後企業家卻面臨長照考驗

聽新聞
0:00 / 0:00

賴總統板橋參香談國防 比喻如家庭裝保全、有能力負擔

聯合報／ 記者張策／新北報導
總統賴清德指出國防預算分8年編列，平均一年1560億元，強調政府有能力負擔。記者張策／攝影
總統賴清德指出國防預算分8年編列，平均一年1560億元，強調政府有能力負擔。記者張策／攝影

總統賴清德今在板橋接雲寺參香祈福時談及國防議題，他強調，國防預算並非一次性支出，而是分8年編列共1兆2500億元，平均每年約1560億元，在台灣經濟持續成長、稅收增加的情況下，政府有能力負擔。

賴清德指出，政府編列國防特別預算是為確保國家安全與社會安定，就像家庭為了安全會裝設保全或監視器一樣，國家也需要強化防衛能力。台灣近年經濟持續進步，帶動稅收增加，政府因此能在推動經濟發展、照顧人民之餘，也同時投入資源強化國防。他表示，國家安全是社會安定的重要基礎，透過編列國防特別預算，可讓國軍取得更完善的武器與防衛系統，提升整體防衛能力，確保國家安全。

賴清德也以鄰近國家為例表示，日本今年國防預算約新台幣1兆8000億元，韓國約1兆4000億元，相較之下，台灣1兆2500億元還分8年編列，顯示政府是在財政能力許可下，進行合理的國防投資。

賴清德強調，我們只有一個國家，人民都是自己人，不同政黨可以有不同立場，但在國家安全、國家利益與人民福祉面前，大家應該團結一致，共同守護國家。

經濟發展 國軍 賴清德 國防預算 國家安全

延伸閱讀

賴清德挺醫界：提高健保點值 不然人才都跑去台積電

卓榮泰東京看台捷大戰 蘇巧慧：首長為選手加油是好事

板橋參香不忘台韓大戰 賴總統：希望贏韓國

【即時短評】強化國防安全是朝野共同責任 但不應支持凱子軍購

相關新聞

賴總統板橋參香談國防 比喻如家庭裝保全、有能力負擔

總統賴清德今在板橋接雲寺參香祈福時談及國防議題，他強調，國防預算並非一次性支出，而是分8年編列共1兆2500億元，平均每年約1560億元，在台灣經濟持續成長、稅收增加的情況下，政府有能力負擔。

李文忠：在野軍購條例跳過戰場管理、強化本土軍工兩亮點 令人不解

朝野3個軍購特別條例版本將在委員會中審查。國防院前執行長李文忠表示，在野黨版跳過國防部版本的「戰場管理」和「強化本土軍工產業」等兩大亮點，令人難以理解。他指出，在野黨應扮演好監督角色，同時也應尊重專業意見。

台出資替菲美軍基地升級 賴士葆批「政府處處黑箱」：我方換到什麼？

美國國會轄下「美中經濟暨安全檢討委員會」（USCC）去年建議由台灣提供資金，協助菲律賓為境內美軍基地升級。我國陸軍司令呂坤修已在今年2月密訪菲律賓。國民黨立委賴士葆質疑，如此我方能得到什麼？要跟國會、社會報告。

傳我出資菲美基地 林沛祥：保護中華民國是本業 副業還是別接

美國國會轄下「美中經濟暨安全檢討委員會」（USCC）去年建議由台灣提供資金，協助菲律賓為境內美軍基地升級。現傳出我國陸軍司令呂坤修已在今年2月密訪菲律賓。國民黨立委林沛祥今表示，衷心建議國防部，保護中華民國是本業，替人縫嫁衣是副業，副業還是別接較好，請來立法院備詢此案。

花錢卻不知錢花哪裡？立委直指國防部軍購程序與預算透明度不足

國民黨立院黨團提出「3800億元＋N」國防特別預算版本，立委馬文君表示，支持已取得美方發價書的8項軍購案，並要求國防部說明預算編列時序、軍購議約調整機制及未公開軍購項目的合理性，強調立法院監督軍購是為確保預算透明與國防戰力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。