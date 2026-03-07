快訊

李文忠：在野軍購條例跳過戰場管理、強化本土軍工兩亮點 令人不解

聯合報／ 記者李人岳／台北報導
國防院前執行長李文忠。聯合報系資料照
朝野3個軍購特別條例版本將在委員會中審查。國防院前執行長李文忠表示，在野黨版跳過國防部版本的「戰場管理」和「強化本土軍工產業」等兩大亮點，令人難以理解。他指出，在野黨應扮演好監督角色，同時也應尊重專業意見。

李文忠分析，欣見立法院將「國防特別預算」付委，下一關是專業審查，這本來不是問題，只要尊重專業意見即可，這才是問題。

他認為，在野黨實質嚴格審查，理所當然，但不宜越徂代庖，逾越立法行政的分際。更重要的是，其版本所展現的專業程度令人搖頭。舉例來說,在野版本將國防部版本兩大亮點：C4ISR、戰場管理、系統整合及強化本土軍工產能，通通跳過，難以理解。

李文忠進一步舉例指出，所謂「3500億+N」的版本，貽笑大方，難不成美方每通過一項軍售案，國民黨就提一次特別條例？事實上特別條例通過並非空白授權，未來國防部依本條例編列預算仍要送立法院逐項審查。

李文忠建議在野黨：好好扮演監督制衡的角色，不懂專業就請教專業，該刪的刪，該回歸年度預算的回歸年度預算，該設定但書門檻的入法，該以附帶決議敦促國防部及美方的提附帶決議，該過的趕快過。

李文忠說，特別預算投資重點，第一是防空及反飛彈、第二是應對渡海及登岸之敵。亮點在整合防空及反飛彈系統，並與美方合作研發，高度重視C4ISR及戰場管理系統；其次為強化本土軍工產能,包括無人機及彈藥生產。

他認為，國防部的專業不差，但囿於「Yes Man」文化及台美軍售是賣方市場，軍方從防衛戰略到軍購項目都唯美方馬首是瞻，幸好美軍是世界一流部隊，對台海軍事形勢瞭若指掌，問題也不大。但不一定照單全收，要照單全收也要說出個道理。

