聽新聞
0:00 / 0:00
台出資替菲美軍基地升級 賴士葆批「政府處處黑箱」：我方換到什麼？
美國國會轄下「美中經濟暨安全檢討委員會」（USCC）去年建議由台灣提供資金，協助菲律賓為境內美軍基地升級。我國陸軍司令呂坤修已在今年2月密訪菲律賓。國民黨立委賴士葆質疑，如此我方能得到什麼？要跟國會、社會報告。
USCC去年建議台灣提供資金，協助菲律賓為境內美軍基地升級。據稱，呂坤修今年2月密訪菲律賓，特別參訪美希望我方投入整修的兩處美菲合用基地。
賴士葆說，國防部要對外講清楚，錢怎麼來的？「我們都不知道，要跟國會報告。」美軍海外基地的維護竟要我方出錢，這是哪門子邏輯？
賴士葆質疑，如此我方能夠換到什麼？不是說絕對不可以，但能夠得到什麼？預算這麼多，要跟國會、社會報告。他批這政府處處是黑箱。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。