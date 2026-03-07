台出資替菲美軍基地升級 賴士葆批「政府處處黑箱」：我方換到什麼？

美國國會轄下「美中經濟暨安全檢討委員會」（USCC）去年建議由台灣提供資金，協助菲律賓為境內美軍基地升級。我國陸軍司令呂坤修已在今年2月密訪菲律賓。國民黨立委賴士葆質疑，如此我方能得到什麼？要跟國會、社會報告。

USCC去年建議台灣提供資金，協助菲律賓為境內美軍基地升級。據稱，呂坤修今年2月密訪菲律賓，特別參訪美希望我方投入整修的兩處美菲合用基地。

賴士葆說，國防部要對外講清楚，錢怎麼來的？「我們都不知道，要跟國會報告。」美軍海外基地的維護竟要我方出錢，這是哪門子邏輯？

賴士葆質疑，如此我方能夠換到什麼？不是說絕對不可以，但能夠得到什麼？預算這麼多，要跟國會、社會報告。他批這政府處處是黑箱。