傳我出資菲美基地 林沛祥：保護中華民國是本業 副業還是別接

美國國會轄下「美中經濟暨安全檢討委員會」（USCC）去年建議由台灣提供資金，協助菲律賓為境內美軍基地升級。現傳出我國陸軍司令呂坤修已在今年2月密訪菲律賓。國民黨立委林沛祥今表示，衷心建議國防部，保護中華民國是本業，替人縫嫁衣是副業，副業還是別接較好，請來立法院備詢此案。

美國與協力國家強化第一島鏈防衛，在美軍協調串聯下，台菲軍事合作檯面下愈加白熱化，雙方對軍事交流、裝備援贈與軍備合作持續討論，美方還建議台灣挹注資金助菲律賓美軍基地升級。據了解，呂坤修今年2月密訪菲律賓。

林沛祥說，他個人認為，美方智庫熱心建議，台灣可以出錢幫菲律賓升級美軍基地，我國陸軍司令聽聞之後，深受感召，2月便低調飛奔菲律賓，行程之神秘，連媒體都是事後才知道。完全理解「朋友有難，義不容辭」的精神，只是這位朋友家裡要裝修，工人是美國人，房子是菲律賓的，出錢的卻是台灣，「我們在這個故事裡，究竟扮演的是盟友，還是提款機？」

林沛祥表示，台灣的國防預算是全民埋單的，不是無限額度的聯名信用卡，更不是誰想刷就能刷的。他強調，衷心建議國防部，保護中華民國是本業，替人縫嫁衣是副業，副業還是別接較好。並且，請來立法院備詢此案，這事是攸關全民利益，不該秘密進行。