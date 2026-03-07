快訊

比驗孕棒還靈！懷孕5週沒發現 阿金突變「24小時保鑣」狂貼：有小主人了

林襄、峮峮席捲WBC！登日媒「版面超大」輾壓大谷翔平

經典賽「費仔」滿貫砲賴總統秒發文 網酸：別蹭 快叫綠委回立院上班

聽新聞
0:00 / 0:00

傳我出資菲美基地 林沛祥：保護中華民國是本業 副業還是別接

聯合報／ 記者屈彥辰／台北報導
國民黨立委林沛祥。圖／聯合報資料照
國民黨立委林沛祥。圖／聯合報資料照

美國國會轄下「美中經濟暨安全檢討委員會」（USCC）去年建議由台灣提供資金，協助菲律賓為境內美軍基地升級。現傳出我國陸軍司令呂坤修已在今年2月密訪菲律賓。國民黨立委林沛祥今表示，衷心建議國防部，保護中華民國是本業，替人縫嫁衣是副業，副業還是別接較好，請來立法院備詢此案。

美國與協力國家強化第一島鏈防衛，在美軍協調串聯下，台菲軍事合作檯面下愈加白熱化，雙方對軍事交流、裝備援贈與軍備合作持續討論，美方還建議台灣挹注資金助菲律賓美軍基地升級。據了解，呂坤修今年2月密訪菲律賓。

林沛祥說，他個人認為，美方智庫熱心建議，台灣可以出錢幫菲律賓升級美軍基地，我國陸軍司令聽聞之後，深受感召，2月便低調飛奔菲律賓，行程之神秘，連媒體都是事後才知道。完全理解「朋友有難，義不容辭」的精神，只是這位朋友家裡要裝修，工人是美國人，房子是菲律賓的，出錢的卻是台灣，「我們在這個故事裡，究竟扮演的是盟友，還是提款機？」

林沛祥表示，台灣的國防預算是全民埋單的，不是無限額度的聯名信用卡，更不是誰想刷就能刷的。他強調，衷心建議國防部，保護中華民國是本業，替人縫嫁衣是副業，副業還是別接較好。並且，請來立法院備詢此案，這事是攸關全民利益，不該秘密進行。

陸軍司令呂坤修近期密訪菲律賓，菲律賓總統府曾公開發布呂坤修與菲律賓總統小費迪南德．馬可仕同框的影像，台菲軍事高層來往首度曝光。圖／取自菲律賓總統府發布影片
陸軍司令呂坤修近期密訪菲律賓，菲律賓總統府曾公開發布呂坤修與菲律賓總統小費迪南德．馬可仕同框的影像，台菲軍事高層來往首度曝光。圖／取自菲律賓總統府發布影片

國防預算 林沛祥 國防部

延伸閱讀

藍軍購條例草案拍板 匡列預算3800億、另訂二階特別條例

南海風雲 共軍進入菲美日澳聯合巡航區

南海針鋒相對…美菲日3國聯演 共軍同時段例行巡航

相關新聞

台出資替菲美軍基地升級 賴士葆批「政府處處黑箱」：我方換到什麼？

美國國會轄下「美中經濟暨安全檢討委員會」（USCC）去年建議由台灣提供資金，協助菲律賓為境內美軍基地升級。我國陸軍司令呂坤修已在今年2月密訪菲律賓。國民黨立委賴士葆質疑，如此我方能得到什麼？要跟國會、社會報告。

李文忠：在野軍購條例跳過戰場管理、強化本土軍工兩亮點 令人不解

朝野3個軍購特別條例版本將在委員會中審查。國防院前執行長李文忠表示，在野黨版跳過國防部版本的「戰場管理」和「強化本土軍工產業」等兩大亮點，令人難以理解。他指出，在野黨應扮演好監督角色，同時也應尊重專業意見。

傳我出資菲美基地 林沛祥：保護中華民國是本業 副業還是別接

美國國會轄下「美中經濟暨安全檢討委員會」（USCC）去年建議由台灣提供資金，協助菲律賓為境內美軍基地升級。現傳出我國陸軍司令呂坤修已在今年2月密訪菲律賓。國民黨立委林沛祥今表示，衷心建議國防部，保護中華民國是本業，替人縫嫁衣是副業，副業還是別接較好，請來立法院備詢此案。

花錢卻不知錢花哪裡？立委直指國防部軍購程序與預算透明度不足

國民黨立院黨團提出「3800億元＋N」國防特別預算版本，立委馬文君表示，支持已取得美方發價書的8項軍購案，並要求國防部說明預算編列時序、軍購議約調整機制及未公開軍購項目的合理性，強調立法院監督軍購是為確保預算透明與國防戰力。

看問題／軍購強化國防 但拒當不透明商購凱子

國民黨版軍購特別條例草案出爐，昨在立院與政院版、民眾黨版共同付委併案審查，但朝野對於軍購金額、執行年限及監督機制，意見、邏輯截然不同。強化國防安全是全民共識，當然也是朝野共同責任，但在面對動輒千億、甚至兆元的特別預算舉債，尤其其中還包含大量未知的商購案，如何避免流於「凱子軍購」，並建構真正公開透明的機制，才是對台灣民主制度與財政紀律的真正考驗。

3項軍購發價書15日到期…立院將授權政院先簽署

立法院昨天終於將政院版一點二五兆軍購案、國民黨版「三千八百億元＋Ｎ」付委，與民眾黨版併案審查。不過拖式、標槍飛彈續購等三項軍購發價書將於本月十五日到期，民眾黨立院黨團在立法院會提案，授權行政院先行與美方簽署發價書，全案逕付二讀，將進行朝野協商。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。