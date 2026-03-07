花錢卻不知錢花哪裡？立委直指國防部軍購程序與預算透明度不足

國民黨立院黨團提出「3800億元＋N」國防特別預算版本，立委馬文君表示，支持已取得美方發價書的8項軍購案，並要求國防部說明預算編列時序、軍購議約調整機制及未公開軍購項目的合理性，強調立法院監督軍購是為確保預算透明與國防戰力。

馬文君表示，依美方去年通知，總額約3800億元、共8項軍購案均屬政府對政府的正式軍售（FMS），且已有美軍正式發價書（LOA），內容包含規格與交期，符合國軍作戰需求，國民黨全力支持並盡速推動相關軍購。

她指出，條例也預留未來擴充空間，若出現第二階段軍購，一旦美方提出新的發價書並確認細節，主管機關應立即研擬新階段特別條例草案送交立法院審議，以加速完成立法程序。

不過，國防部日前發布新聞稿，對國民黨提出的國防特別預算版本提出質疑。馬文君回應，國防部提到「台灣戰術網路暨部隊覺知應用套件（TAK）」、「陸軍AH-1W型直升機零附件」及「魚叉飛彈可修件檢修」等三案屬一般軍購，預算已編列於年度公務預算，並未納入行政院國防特別條例草案。

馬文君質疑，美國去年12月才公布相關軍購項目，國防部卻能在去年8月31日前就將其中三項納入立法院公開預算書，「既然如此，為何只列三項，其餘五項為何未列入？」她要求國防部說明預算編列時序。

國防部指出，美台完成發價書簽署後仍須議約，價格與項目可能調整，若事先明列預算恐提高執行風險。馬文君則反問，歷年對美軍購是否曾因主次合約問題出現預算調整情形，若確有其事，國防部應說明當時如何處理。

國防部也認為若採階段性編列特別條例，恐因審議程序冗長，影響與美方簽署發價書與產線排程。馬文君則質疑，行政院提出的國防特別條例中，是否也有部分軍購項目尚未公開，若仍納入預算框架，是否同樣影響國防戰力建構。

馬文君表示，立法院對軍購預算進行監督，是為確保武器裝備能如期到貨，並確保納稅人的錢確實用在提升國防戰力。她強調，對於已取得發價書、交期明確的軍購案，國民黨會全力支持，但未來新增軍購仍應逐案審查、編列預算，避免出現「只花錢卻不知道錢用在哪裡」的情況。