聽新聞
0:00 / 0:00

看問題／軍購強化國防 但拒當不透明商購凱子

聯合報／ 本報記者屈彥辰
立法院院會昨天朝野黨團協商審議軍購特別條例預算。 記者許正宏／攝影
立法院院會昨天朝野黨團協商審議軍購特別條例預算。 記者許正宏／攝影

國民黨版軍購特別條例草案出爐，昨在立院與政院版、民眾黨版共同付委併案審查，但朝野對於軍購金額、執行年限及監督機制，意見、邏輯截然不同。強化國防安全是全民共識，當然也是朝野共同責任，但在面對動輒千億、甚至兆元的特別預算舉債，尤其其中還包含大量未知的商購案，如何避免流於「凱子軍購」，並建構真正公開透明的機制，才是對台灣民主制度與財政紀律的真正考驗。

相較於行政院版軍購特別預算，規模高達一點二五兆元、分八年執行的計畫，國民黨提出版本將上限匡列在三八○○億元，且於二○二八年十二月卅一日前執行完畢，國民黨版核心邏輯在「已取得美方正式發價書（ＬＯＡ）」的軍購項目先行通過，以確保國防戰力能確實提升。

這種做法與行政院版「先射箭再畫靶」，一次性要求大額授權，卻可能少了項目明細的模式大不相同。根據國民黨版軍購條例草案，除匡列上限之外，亦授權國防部，未來如有或美方發價書之必要軍購，國防部得再行提出「第二階段特別條例」，即「三八○○億＋Ｎ」，其本質是為了落實監督預算，拒絕簽下一張「沒有金額上限、沒有內容明細」的空白支票，同時留了未來對美軍購的彈性。

國民黨團此次特別強調，僅支持透過美方「外國軍事銷售制度（ＦＭＳ）」進行採購，而非充滿變數且透明度極低的「商業採購」，否則將重演拉法葉艦、鐽震案的慘痛經驗，演變成國際醜聞。

全民支持強化台灣自我防衛，也支持投資國防預算，但這不能忘記「茶葉商、馬桶商搖身一變成軍火商」的亂象。在野黨匡列明確預算、項目，要求以美國官方正式發價書為準，就是要確保每分錢都用在實質戰力上。

但遺憾的是，每當在野黨針對國防預算提出質疑或監督時，執政黨常祭出「阻礙國防」、「中共同路人」等標籤抹黑在野黨。民主國家中，國會對國防支出的審核與監督本是天職，監督軍購預算、要求如實交貨是在野黨應有的態度，只有當國防採購能走在陽光下，台灣的安全才能真正被守護。

特別預算 特別條例 中共同路人 軍購 國防預算 國防部 拉法葉 國民黨版 立法院

延伸閱讀

批顧立雄沒發價書討國防特別預算 國民黨：常識與專業雙缺

顧立雄喊藍版軍購條例壓縮執行時間 藍委嗆自打嘴巴：緊急還要拖延？

藍軍購條例提3800億＋N 綠黨團：國防戰力提升不能只給一半

藍版軍購條例期程只到2028 林沛祥：賴總統任內才符特別預算急迫性

相關新聞

卡關數月 軍購條例3版本付委

行政院提出一點二五兆元軍購預算條例草案，因在野黨不滿空白授權而卡關數月，立法院昨天終於將國民黨版軍購條例草案「三千八百億＋Ｎ」與政院版一讀付委，將與已付委的民眾黨版本一同併案審查。賴清德總統昨日表示，特別感謝立法院長韓國瑜與朝野黨團支持，並重申國家安全的維護不能打折。美國在台協會（ＡＩＴ）發言人則回應表示，美國持續歡迎台灣宣布四百億美元（約一點二五兆元）的軍購特別預算。

新聞分析／美方壓力下…軍購付委最後金額 國民黨+N版留伏筆

立法院朝野昨天將政院版、國民黨版軍購條例草案付委，與民眾黨版一併審查。不過，行政院版匡列的特別預算規模，上限為一點二五兆元，這與民眾黨版的四千億元，及國民黨版的三千八百億元＋Ｎ方案仍有差距，付委審查最後匡列金額，＋Ｎ恐怕已經先預留伏筆。

看問題／軍購強化國防 但拒當不透明商購凱子

國民黨版軍購特別條例草案出爐，昨在立院與政院版、民眾黨版共同付委併案審查，但朝野對於軍購金額、執行年限及監督機制，意見、邏輯截然不同。強化國防安全是全民共識，當然也是朝野共同責任，但在面對動輒千億、甚至兆元的特別預算舉債，尤其其中還包含大量未知的商購案，如何避免流於「凱子軍購」，並建構真正公開透明的機制，才是對台灣民主制度與財政紀律的真正考驗。

3項軍購發價書15日到期…立院將授權政院先簽署

立法院昨天終於將政院版一點二五兆軍購案、國民黨版「三千八百億元＋Ｎ」付委，與民眾黨版併案審查。不過拖式、標槍飛彈續購等三項軍購發價書將於本月十五日到期，民眾黨立院黨團在立法院會提案，授權行政院先行與美方簽署發價書，全案逕付二讀，將進行朝野協商。

批顧立雄沒發價書討國防特別預算 國民黨：常識與專業雙缺

國民黨版軍購條例草案正式付委審查，但受到質疑擋國防等。國民黨今晚表示，針對民進黨政府近期強推軍購特別條例草案，並以「國家安全」為名對在野黨進行政治抹黑，嚴正聲明軍事採購涉及龐大納稅錢，必須基於「專業建案」與「透明預算」。國防部長顧立雄至今拿不出發價書（LOA），卻企圖強渡關山，凸顯其軍購常識與專業嚴重不足，國民黨嚴厲譴責此等迴避監督、強逼全民買單的行徑。

決策過程可能較漫長 江啟臣：相信朝野能就國安所需資源達共識

立法院副院長江啟臣今天接見德國馬歇爾基金會訪團時表示，針對各界關心台灣的國防特別預算，目前立法院三黨不過半，須透過協商形...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。