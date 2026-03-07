聽新聞
0:00 / 0:00

3項軍購發價書15日到期…立院將授權政院先簽署

聯合報／ 記者蔡晉宇王小萌劉懿萱／台北報導
國防部長顧立雄（左）昨在立院備詢透露，第四項軍購發價書已到，期盼立院一體授權。記者許正宏／攝影
國防部長顧立雄（左）昨在立院備詢透露，第四項軍購發價書已到，期盼立院一體授權。記者許正宏／攝影

立法院昨天終於將政院版一點二五兆軍購案、國民黨版「三千八百億元＋Ｎ」付委，與民眾黨版併案審查。不過拖式、標槍飛彈續購等三項軍購發價書將於本月十五日到期，民眾黨立院黨團在立法院會提案，授權行政院先行與美方簽署發價書，全案逕付二讀，將進行朝野協商。

國防部顧立雄昨天備詢表示，現在美方知會國會後，已進入要提供給台灣發價書的階段，但軍購條例尚未開始審議，民眾黨接受他之前的呼籲，先授權發價書簽署。他透露，第四項發價書已經來了，因為還有反裝甲ALTIUS七○○部分發價書還沒拿到，建議民眾黨版提案列五項軍購採「一體授權」，都能完成發價書簽署。

美國提供的拖式飛彈續購、標槍反甲飛彈續購、M109A7自走砲三項軍購發價書將於本月十五日到期。民眾黨團昨天提案指出，若美方發價書明文公布的拖式、標槍飛彈續購，以及M109A7自走砲等三項軍購案，若相關預算尚未完成審議，授權行政院先行與美方簽署發價書（ＬＯＡ），以保障國家戰略利益。

民眾黨團副總召王安祥表示，國防部日前提到美方提供的軍購發價書即將於十五日過期，黨團願意回應國防部說法，提案授權國防部可先簽發價書；但授權後要回歸審議正規，希望政院說明軍購武器時程。

顧立雄 軍購 政院 發價書 國防部 行政院 立法院 美方 民眾黨版 標槍飛彈

延伸閱讀

「已收到第4項發價書」 顧立雄：盼立法院5項軍購一體授權

分析／對美軍購開綠燈？朝野3版本特別條例付委 不確定因素大

政院版、藍版國防特別條例 立院付委審查

國防部稱3軍購發價書將到期 民眾黨團今提案授權先行簽署

相關新聞

卡關數月 軍購條例3版本付委

行政院提出一點二五兆元軍購預算條例草案，因在野黨不滿空白授權而卡關數月，立法院昨天終於將國民黨版軍購條例草案「三千八百億＋Ｎ」與政院版一讀付委，將與已付委的民眾黨版本一同併案審查。賴清德總統昨日表示，特別感謝立法院長韓國瑜與朝野黨團支持，並重申國家安全的維護不能打折。美國在台協會（ＡＩＴ）發言人則回應表示，美國持續歡迎台灣宣布四百億美元（約一點二五兆元）的軍購特別預算。

新聞分析／美方壓力下…軍購付委最後金額 國民黨+N版留伏筆

立法院朝野昨天將政院版、國民黨版軍購條例草案付委，與民眾黨版一併審查。不過，行政院版匡列的特別預算規模，上限為一點二五兆元，這與民眾黨版的四千億元，及國民黨版的三千八百億元＋Ｎ方案仍有差距，付委審查最後匡列金額，＋Ｎ恐怕已經先預留伏筆。

看問題／軍購強化國防 但拒當不透明商購凱子

國民黨版軍購特別條例草案出爐，昨在立院與政院版、民眾黨版共同付委併案審查，但朝野對於軍購金額、執行年限及監督機制，意見、邏輯截然不同。強化國防安全是全民共識，當然也是朝野共同責任，但在面對動輒千億、甚至兆元的特別預算舉債，尤其其中還包含大量未知的商購案，如何避免流於「凱子軍購」，並建構真正公開透明的機制，才是對台灣民主制度與財政紀律的真正考驗。

3項軍購發價書15日到期…立院將授權政院先簽署

立法院昨天終於將政院版一點二五兆軍購案、國民黨版「三千八百億元＋Ｎ」付委，與民眾黨版併案審查。不過拖式、標槍飛彈續購等三項軍購發價書將於本月十五日到期，民眾黨立院黨團在立法院會提案，授權行政院先行與美方簽署發價書，全案逕付二讀，將進行朝野協商。

批顧立雄沒發價書討國防特別預算 國民黨：常識與專業雙缺

國民黨版軍購條例草案正式付委審查，但受到質疑擋國防等。國民黨今晚表示，針對民進黨政府近期強推軍購特別條例草案，並以「國家安全」為名對在野黨進行政治抹黑，嚴正聲明軍事採購涉及龐大納稅錢，必須基於「專業建案」與「透明預算」。國防部長顧立雄至今拿不出發價書（LOA），卻企圖強渡關山，凸顯其軍購常識與專業嚴重不足，國民黨嚴厲譴責此等迴避監督、強逼全民買單的行徑。

決策過程可能較漫長 江啟臣：相信朝野能就國安所需資源達共識

立法院副院長江啟臣今天接見德國馬歇爾基金會訪團時表示，針對各界關心台灣的國防特別預算，目前立法院三黨不過半，須透過協商形...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。