新聞分析／美方壓力下…軍購付委最後金額 國民黨+N版留伏筆

聯合報／ 本報記者程平
美國首波出售國軍60輛M109A7自走砲系統。圖／美國陸軍檔案照片
美國首波出售國軍60輛M109A7自走砲系統。圖／美國陸軍檔案照片

立法院朝野昨天將政院版、國民黨軍購條例草案付委，與民眾黨版一併審查。不過，行政院版匡列的特別預算規模，上限為一點二五兆元，這與民眾黨版的四千億元，及國民黨版的三千八百億元＋Ｎ方案仍有差距，付委審查最後匡列金額，＋Ｎ恐怕已經先預留伏筆。

朝野三版本軍購特別條例將在立院外交國防及財政委員會聯席審查，國民黨之前流出的智庫版說貼中對執政黨的喊話，各版本交付委員會審查，同意不復議，十一日各委員會召委選出後即可排審，若委員會審查順利，且不受黨團協商冷凍期一個月限制，最快可於三月底前完成三讀。

但國民黨的如意算盤需要顧慮的問題還有很多。依照這會期外交國防及財政兩個委員會朝野三黨人數比例，外交國防綠藍白分別是七、七、一席，財政則分別為六、七、一席，也就是說，朝野能夠掌握的席次為十三（綠）比十六（藍＋白）席，但還要先扣除依例不參與委員會的立法院長韓國瑜，那朝野的席次則為十三比十五席。

在此情況下，若國民黨的外交國防召委拿下排案主導權，當然有機會照國民黨智庫的規畫期程推動，但由於三版本預算匡列的差距之大，朝野恐怕就難以相互妥協；更何況，民眾黨團已經提案，要授權行政院可先行針對有時間壓力的拖式、標槍飛彈續購及M109A7自走砲等三項裝備與美方簽署發價書，對執政黨而言，其他裝備也就沒那麼迫在眉睫了。

就三個版本各自匡列的預算而言，國防部的一點二五兆元完全沒交代要添購的裝備為何，藍白二個版本雖然表面上有三千八百億與四千億的差別，但其實都是針對去年十二月十七日美國政府所公布同意售台的八項裝備，藍白就金額面來看，整合不是難事，也沒必要配合執政黨空白授權。

只不過，從國民黨這兩周草擬版本的過程來看，美國在台協會（ＡＩＴ）的確用了不少力氣，才會讓藍營在三千五百億與八千億間不斷拉扯。而若是在委員會審查的過程中，這樣的力道又再次加諸在特定立委身上，以美方有軍售新想法為由提出修正動議＋Ｎ，國民黨中央又對立院委員會的審查鞭長莫及，恐怕會是軍購特別條例匡列金額的不確定因素。

ＡＩＴ 執政黨 特別預算 特別條例 軍購 軍售 行政院版 美方 付委 國民黨

卡關數月 軍購條例3版本付委

行政院提出一點二五兆元軍購預算條例草案，因在野黨不滿空白授權而卡關數月，立法院昨天終於將國民黨版軍購條例草案「三千八百億＋Ｎ」與政院版一讀付委，將與已付委的民眾黨版本一同併案審查。賴清德總統昨日表示，特別感謝立法院長韓國瑜與朝野黨團支持，並重申國家安全的維護不能打折。美國在台協會（ＡＩＴ）發言人則回應表示，美國持續歡迎台灣宣布四百億美元（約一點二五兆元）的軍購特別預算。

新聞分析／美方壓力下…軍購付委最後金額 國民黨+N版留伏筆

看問題／軍購強化國防 但拒當不透明商購凱子

國民黨版軍購特別條例草案出爐，昨在立院與政院版、民眾黨版共同付委併案審查，但朝野對於軍購金額、執行年限及監督機制，意見、邏輯截然不同。強化國防安全是全民共識，當然也是朝野共同責任，但在面對動輒千億、甚至兆元的特別預算舉債，尤其其中還包含大量未知的商購案，如何避免流於「凱子軍購」，並建構真正公開透明的機制，才是對台灣民主制度與財政紀律的真正考驗。

3項軍購發價書15日到期…立院將授權政院先簽署

立法院昨天終於將政院版一點二五兆軍購案、國民黨版「三千八百億元＋Ｎ」付委，與民眾黨版併案審查。不過拖式、標槍飛彈續購等三項軍購發價書將於本月十五日到期，民眾黨立院黨團在立法院會提案，授權行政院先行與美方簽署發價書，全案逕付二讀，將進行朝野協商。

批顧立雄沒發價書討國防特別預算 國民黨：常識與專業雙缺

國民黨版軍購條例草案正式付委審查，但受到質疑擋國防等。國民黨今晚表示，針對民進黨政府近期強推軍購特別條例草案，並以「國家安全」為名對在野黨進行政治抹黑，嚴正聲明軍事採購涉及龐大納稅錢，必須基於「專業建案」與「透明預算」。國防部長顧立雄至今拿不出發價書（LOA），卻企圖強渡關山，凸顯其軍購常識與專業嚴重不足，國民黨嚴厲譴責此等迴避監督、強逼全民買單的行徑。

決策過程可能較漫長 江啟臣：相信朝野能就國安所需資源達共識

立法院副院長江啟臣今天接見德國馬歇爾基金會訪團時表示，針對各界關心台灣的國防特別預算，目前立法院三黨不過半，須透過協商形...

