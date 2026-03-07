聽新聞
0:00 / 0:00

卡關數月 軍購條例3版本付委

聯合報／ 記者屈彥辰劉懿萱李人岳蔡晉宇張文馨王小萌／台北報導
立法院長韓國瑜昨主持院會，朝野協商將政院版、國民黨團版軍購條例草案交付委員會審查。記者許正宏／攝影
立法院長韓國瑜昨主持院會，朝野協商將政院版、國民黨團版軍購條例草案交付委員會審查。記者許正宏／攝影

行政院提出一點二五兆元軍購預算條例草案，因在野黨不滿空白授權而卡關數月，立法院昨天終於將國民黨版軍購條例草案「三千八百億＋Ｎ」與政院版一讀付委，將與已付委的民眾黨版本一同併案審查。賴清德總統昨日表示，特別感謝立法院長韓國瑜與朝野黨團支持，並重申國家安全的維護不能打折。美國在台協會（ＡＩＴ）發言人則回應表示，美國持續歡迎台灣宣布四百億美元（約一點二五兆元）的軍購特別預算

政院版軍購條例草案預算規模為一點二五兆，分八年執行至二○三三年，強調建置可強化國軍防衛韌性與不對稱戰力之武器及裝備，未明列採購武器項目；民眾黨版則為四千億元，預算採一年一期編列，採購項目為M109A7自走砲等；國民黨版則匡列上限三八○○億元，並授權國防部如有必要得再行提出「第二階段特別條例」，即為「三八○○億元＋Ｎ」，預算執行時間至二○二八年十二月卅一日止。

卓揆：1.25兆元才是整體

行政院長卓榮泰昨天表示，行政院版本才是經過專業的評估與審慎算出來的，一點二五兆元特別預算與條例應為整體，不容打折。

國防部長顧立雄則說，國民黨版所規定的執行年限只到二○二八年十二月卅一日，精準火砲、遠程精準的海馬士、拖式飛彈、標槍飛彈及反裝甲無人機等五項軍購案，根本不可能在期限內執行完畢，等同實質封殺五項軍購案。

國民黨立院黨團推出黨版軍購特別條例，不過明定期限到二○二八年底，遭質疑要在期限內完成交付八十二套海馬士火箭，根本是不可能的任務。（美聯社）
國民黨立院黨團推出黨版軍購特別條例，不過明定期限到二○二八年底，遭質疑要在期限內完成交付八十二套海馬士火箭，根本是不可能的任務。（美聯社）

藍：3800億元＋Ｎ較有彈性

對於外界質疑為何執行年限只到二○二八年底？國民黨立院黨團書記長林沛祥說，具有急迫性事項才會編列特別預算，這任總統預算最多就是編到二○二八年，若還要編，下任總統可再編。國民黨團首席副書記長許宇甄表示，匡列出三八○○億元＋Ｎ，可讓特別條例較有彈性，未來若美方再給我方新項目發價書，能有彈性可馬上編列。

白：監督經費不負選民

民眾黨團副總召王安祥表示，黨團對於美國願意賣的武器樂觀其成，但不能辜負選民託付，要監督經費使用。另外昨天民眾黨團也提案，授權國防部可以先行對發價書處理，但授權後要回歸審議正規，希望政院說明軍購武器時程。

綠：國家戰力不該耗損

民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄表示，行政院版匡列一點二五兆元預算，結果藍版最後只給了一半都不到，剩下三八○○億元，在野黨在軍購議題有太多政治攻防，國家戰力提升不該這樣被耗損，還拿掉商購項目，形同另一道枷鎖、鎖死國防戰力提升。

曾任立院助理多年的淡江大學戰略所助理教授揭仲指出，「三八○○億＋Ｎ」技術上非不可行。針對新增的軍售項目，只要立法院朝野都有共識，行政院也同時送出特別條例和預算，立院很快就可以完成程序。

國防院戰略所長蘇紫雲指出，國民黨版條例草案雖然立意良善，但ＦＭＳ軍售從訂約到交付要在兩年內完成有相當難度，實務上恐怕窒礙難行。

民眾黨 軍購特別預算 特別預算 立法院 賴清德

延伸閱讀

「已收到第4項發價書」 顧立雄：盼立法院5項軍購一體授權

分析／對美軍購開綠燈？朝野3版本特別條例付委 不確定因素大

藍版軍購條例限2028年到期 軍事專家質疑：不可能的任務

藍版軍購條例今預計付委審查 藍綠白三版本差異一次看

相關新聞

國防特別預算條例付委 AIT：持續歡迎400億美元軍購

立法院今讓行政院版本、國民黨版及民眾黨版本的國防特別預算條例草案共同付委審查，三版本的差異，包含預算規模。美國在台協會（AIT）發言人對此回應表示，美國持續歡迎台灣宣布40億美元的軍購特別預算。

卡關數月 軍購條例3版本付委

行政院提出一點二五兆元軍購預算條例草案，因在野黨不滿空白授權而卡關數月，立法院昨天終於將國民黨版軍購條例草案「三千八百億＋Ｎ」與政院版一讀付委，將與已付委的民眾黨版本一同併案審查。賴清德總統昨日表示，特別感謝立法院長韓國瑜與朝野黨團支持，並重申國家安全的維護不能打折。美國在台協會（ＡＩＴ）發言人則回應表示，美國持續歡迎台灣宣布四百億美元（約一點二五兆元）的軍購特別預算。

決策過程可能較漫長 江啟臣：相信朝野能就國安所需資源達共識

立法院副院長江啟臣今天接見德國馬歇爾基金會訪團時表示，針對各界關心台灣的國防特別預算，目前立法院三黨不過半，須透過協商形...

「已收到第4項發價書」 顧立雄：盼立法院5項軍購一體授權

民眾黨立法院團今提案，將3項軍購授權行政院與美方先簽發價書，朝野黨團討論後達成共識，逕付二讀。國防部長顧立雄今下午備詢透露，第四項發價書也來了，剩ALTIUS-700反裝甲無人機飛彈系統發價書還沒拿到，希望立法院將5項軍購一體授權。

強調國防自主 卓榮泰舉棒球為例：沒有本土球員能組國家隊？

國民黨版軍購特別條例草案出爐，行政院長卓榮泰今赴立法院報告並備詢，他談及國防自主，以棒球為例說，今晚中華隊於今年WBC賽事對戰日本隊，他說沒有本土的球員，不可能組成國家隊，一定要發展自主產業。

顧立雄喊藍版軍購條例壓縮執行時間 藍委嗆自打嘴巴：緊急還要拖延？

國民黨版軍購特別條例草案出爐，今在立法院會和行政院版均付委，與民眾黨版併案審查。國民黨版的預算執行時間至2028年（民國117年）12月31日止。國防部長顧立雄質疑有執行困難。國民黨立委王鴻薇說，這不就符合國防部、賴政府所盼的趕快加強軍購，為何要拖延？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。