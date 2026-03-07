卡關數月 軍購條例3版本付委

行政院提出一點二五兆元軍購預算條例草案，因在野黨不滿空白授權而卡關數月，立法院昨天終於將國民黨版軍購條例草案「三千八百億＋Ｎ」與政院版一讀付委，將與已付委的民眾黨版本一同併案審查。賴清德總統昨日表示，特別感謝立法院長韓國瑜與朝野黨團支持，並重申國家安全的維護不能打折。美國在台協會（ＡＩＴ）發言人則回應表示，美國持續歡迎台灣宣布四百億美元（約一點二五兆元）的軍購特別預算。

政院版軍購條例草案預算規模為一點二五兆，分八年執行至二○三三年，強調建置可強化國軍防衛韌性與不對稱戰力之武器及裝備，未明列採購武器項目；民眾黨版則為四千億元，預算採一年一期編列，採購項目為M109A7自走砲等；國民黨版則匡列上限三八○○億元，並授權國防部如有必要得再行提出「第二階段特別條例」，即為「三八○○億元＋Ｎ」，預算執行時間至二○二八年十二月卅一日止。

卓揆：1.25兆元才是整體

行政院長卓榮泰昨天表示，行政院版本才是經過專業的評估與審慎算出來的，一點二五兆元特別預算與條例應為整體，不容打折。

國防部長顧立雄則說，國民黨版所規定的執行年限只到二○二八年十二月卅一日，精準火砲、遠程精準的海馬士、拖式飛彈、標槍飛彈及反裝甲無人機等五項軍購案，根本不可能在期限內執行完畢，等同實質封殺五項軍購案。

國民黨立院黨團推出黨版軍購特別條例，不過明定期限到二○二八年底，遭質疑要在期限內完成交付八十二套海馬士火箭，根本是不可能的任務。（美聯社）

藍：3800億元＋Ｎ較有彈性

對於外界質疑為何執行年限只到二○二八年底？國民黨立院黨團書記長林沛祥說，具有急迫性事項才會編列特別預算，這任總統預算最多就是編到二○二八年，若還要編，下任總統可再編。國民黨團首席副書記長許宇甄表示，匡列出三八○○億元＋Ｎ，可讓特別條例較有彈性，未來若美方再給我方新項目發價書，能有彈性可馬上編列。

白：監督經費不負選民

民眾黨團副總召王安祥表示，黨團對於美國願意賣的武器樂觀其成，但不能辜負選民託付，要監督經費使用。另外昨天民眾黨團也提案，授權國防部可以先行對發價書處理，但授權後要回歸審議正規，希望政院說明軍購武器時程。

綠：國家戰力不該耗損

民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄表示，行政院版匡列一點二五兆元預算，結果藍版最後只給了一半都不到，剩下三八○○億元，在野黨在軍購議題有太多政治攻防，國家戰力提升不該這樣被耗損，還拿掉商購項目，形同另一道枷鎖、鎖死國防戰力提升。

曾任立院助理多年的淡江大學戰略所助理教授揭仲指出，「三八○○億＋Ｎ」技術上非不可行。針對新增的軍售項目，只要立法院朝野都有共識，行政院也同時送出特別條例和預算，立院很快就可以完成程序。

國防院戰略所長蘇紫雲指出，國民黨版條例草案雖然立意良善，但ＦＭＳ軍售從訂約到交付要在兩年內完成有相當難度，實務上恐怕窒礙難行。