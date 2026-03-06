聽新聞
0:00 / 0:00

批顧立雄沒發價書討國防特別預算 國民黨：常識與專業雙缺

聯合報／ 記者屈彥辰／台北報導
國防部長顧立雄（中）6日接受媒體記者聯訪時表示，國民黨版的國防特別條例草案有許多不合理處，寫這條例的人可能未與國防部開過會討論，對國防不甚了解，很多軍購將難以執行。記者許正宏／攝影
國防部長顧立雄（中）6日接受媒體記者聯訪時表示，國民黨版的國防特別條例草案有許多不合理處，寫這條例的人可能未與國防部開過會討論，對國防不甚了解，很多軍購將難以執行。記者許正宏／攝影

國民黨版軍購條例草案正式付委審查，但受到質疑擋國防等。國民黨今晚表示，針對民進黨政府近期強推軍購特別條例草案，並以「國家安全」為名對在野黨進行政治抹黑，嚴正聲明軍事採購涉及龐大納稅錢，必須基於「專業建案」與「透明預算」。國防部長顧立雄至今拿不出發價書（LOA），卻企圖強渡關山，凸顯其軍購常識與專業嚴重不足，國民黨嚴厲譴責此等迴避監督、強逼全民買單的行徑。

國民黨表示，身為國防部長，顧立雄竟連美國海外軍事售予 （FMS）制度都不清楚。發價書為美方同意供售、並載明軍價與數量的官方文件；必須具備此文件，軍購案才算正式成立，這項規範對所有國家皆然。換言之，沒有美國政府的發價書，立法院根本無從審查預算，更遑論預算執行。

國民黨表示，有些武器即使政府有意採購，美國也未必同意供售。沒有載明於發價書的項目，最後可能根本買不到。在沒有發價書的情況下先行編列龐大預算，不僅缺乏實際採購基礎，也讓預算編列完全失去意義。

國民黨指出，在此次的軍購項目中，美國第一階段向我國國防部提出的發價書只有8項，總金額不超過3500億元，然而行政院的版本卻主張高達1.25兆元。這中間近9千億元的巨大落差，根本沒有任何一張發價書作為支撐，其實目的就是要要求國會給予「空白授權」。在「買什麼都不清楚」的情況下，行政院就草率編列預算舉債，導致立法院完全無法審查，後續也無法執行。這種荒謬行徑史無前例。

針對目前朝野爭執的「3800億元加N」國防預算概念，國民黨強調，其中的「N」指的就是「發價書」。國民黨幾十年來，一向積極和美國維持密切合作關係，不斷爭取向美國採購先進武器裝備，強化中華民國的自主安全防衛力量。每一項武器裝備採購案，只要可以獲得美國政府正式發出的發價書，確定美方同意對我軍售項目，包括規格、價格、交貨期程及付款條件等，國民黨都會支持。這就是 3800 億加 N的真正意義。

國民黨表示，針對行政院推行高達1.25兆元的國防特別條例，國防部對外宣稱此案已研究兩年，但對照2023年與2025年的「國防報告書」，卻不見這筆高額國防採購的長程規畫蹤影。

國民黨強調，建軍備戰固然需要每一年因應敵情狀況機動調整，但若真如國防部所言已籌劃兩年，為何在最新兩版國防報告書中，僅見幾筆千億級別特別預算（如新式戰機與海空戰力提升），卻對這筆橫跨8年（2026至2033年）的1.25兆元採購隻字未提？這種突襲式的預算編列讓「研究兩年」的說詞顯得自相矛盾。

國民黨重申，國防政策必須建立在透明、負責且可受監督的制度之上，唯有採購項目符合「兵力整建計畫、實際作戰需求、明確採購計畫、正式發價書」等四大要件，方能獲得支持。若政府持續以黑箱作業破壞既有程序，國民黨必將善盡民主監督職責。

國防預算 特別條例 國防特別預算

延伸閱讀

「已收到第4項發價書」 顧立雄：盼立法院5項軍購一體授權

【即時短評】強化國防安全是朝野共同責任 但不應支持凱子軍購

藍版軍購條例期程只到2028 林沛祥：賴總統任內才符特別預算急迫性

國防部回應藍版軍購條例：3採購項目根本不屬於特別預算

相關新聞

卡關數月 軍購條例3版本付委

行政院提出一點二五兆元軍購預算條例草案，因在野黨不滿空白授權而卡關數月，立法院昨天終於將國民黨版軍購條例草案「三千八百億＋Ｎ」與政院版一讀付委，將與已付委的民眾黨版本一同併案審查。賴清德總統昨日表示，特別感謝立法院長韓國瑜與朝野黨團支持，並重申國家安全的維護不能打折。美國在台協會（ＡＩＴ）發言人則回應表示，美國持續歡迎台灣宣布四百億美元（約一點二五兆元）的軍購特別預算。

新聞分析／美方壓力下…軍購付委最後金額 國民黨+N版留伏筆

立法院朝野昨天將政院版、國民黨版軍購條例草案付委，與民眾黨版一併審查。不過，行政院版匡列的特別預算規模，上限為一點二五兆元，這與民眾黨版的四千億元，及國民黨版的三千八百億元＋Ｎ方案仍有差距，付委審查最後匡列金額，＋Ｎ恐怕已經先預留伏筆。

觀察站／軍購強化國防 但拒當不透明商購凱子

國民黨版軍購特別條例草案出爐，昨在立院與政院版、民眾黨版共同付委併案審查，但朝野對於軍購金額、執行年限及監督機制，意見、邏輯截然不同。強化國防安全是全民共識，當然也是朝野共同責任，但在面對動輒千億、甚至兆元的特別預算舉債，尤其其中還包含大量未知的商購案，如何避免流於「凱子軍購」，並建構真正公開透明的機制，才是對台灣民主制度與財政紀律的真正考驗。

3項軍購發價書15日到期…立院將授權政院先簽署

立法院昨天終於將政院版一點二五兆軍購案、國民黨版「三千八百億元＋Ｎ」付委，與民眾黨版併案審查。不過拖式、標槍飛彈續購等三項軍購發價書將於本月十五日到期，民眾黨立院黨團在立法院會提案，授權行政院先行與美方簽署發價書，全案逕付二讀，將進行朝野協商。

批顧立雄沒發價書討國防特別預算 國民黨：常識與專業雙缺

國民黨版軍購條例草案正式付委審查，但受到質疑擋國防等。國民黨今晚表示，針對民進黨政府近期強推軍購特別條例草案，並以「國家安全」為名對在野黨進行政治抹黑，嚴正聲明軍事採購涉及龐大納稅錢，必須基於「專業建案」與「透明預算」。國防部長顧立雄至今拿不出發價書（LOA），卻企圖強渡關山，凸顯其軍購常識與專業嚴重不足，國民黨嚴厲譴責此等迴避監督、強逼全民買單的行徑。

決策過程可能較漫長 江啟臣：相信朝野能就國安所需資源達共識

立法院副院長江啟臣今天接見德國馬歇爾基金會訪團時表示，針對各界關心台灣的國防特別預算，目前立法院三黨不過半，須透過協商形...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。