批顧立雄沒發價書討國防特別預算 國民黨：常識與專業雙缺

國民黨版軍購條例草案正式付委審查，但受到質疑擋國防等。國民黨今晚表示，針對民進黨政府近期強推軍購特別條例草案，並以「國家安全」為名對在野黨進行政治抹黑，嚴正聲明軍事採購涉及龐大納稅錢，必須基於「專業建案」與「透明預算」。國防部長顧立雄至今拿不出發價書（LOA），卻企圖強渡關山，凸顯其軍購常識與專業嚴重不足，國民黨嚴厲譴責此等迴避監督、強逼全民買單的行徑。

國民黨表示，身為國防部長，顧立雄竟連美國海外軍事售予 （FMS）制度都不清楚。發價書為美方同意供售、並載明軍價與數量的官方文件；必須具備此文件，軍購案才算正式成立，這項規範對所有國家皆然。換言之，沒有美國政府的發價書，立法院根本無從審查預算，更遑論預算執行。

國民黨表示，有些武器即使政府有意採購，美國也未必同意供售。沒有載明於發價書的項目，最後可能根本買不到。在沒有發價書的情況下先行編列龐大預算，不僅缺乏實際採購基礎，也讓預算編列完全失去意義。

國民黨指出，在此次的軍購項目中，美國第一階段向我國國防部提出的發價書只有8項，總金額不超過3500億元，然而行政院的版本卻主張高達1.25兆元。這中間近9千億元的巨大落差，根本沒有任何一張發價書作為支撐，其實目的就是要要求國會給予「空白授權」。在「買什麼都不清楚」的情況下，行政院就草率編列預算舉債，導致立法院完全無法審查，後續也無法執行。這種荒謬行徑史無前例。

針對目前朝野爭執的「3800億元加N」國防預算概念，國民黨強調，其中的「N」指的就是「發價書」。國民黨幾十年來，一向積極和美國維持密切合作關係，不斷爭取向美國採購先進武器裝備，強化中華民國的自主安全防衛力量。每一項武器裝備採購案，只要可以獲得美國政府正式發出的發價書，確定美方同意對我軍售項目，包括規格、價格、交貨期程及付款條件等，國民黨都會支持。這就是 3800 億加 N的真正意義。

國民黨表示，針對行政院推行高達1.25兆元的國防特別條例，國防部對外宣稱此案已研究兩年，但對照2023年與2025年的「國防報告書」，卻不見這筆高額國防採購的長程規畫蹤影。

國民黨強調，建軍備戰固然需要每一年因應敵情狀況機動調整，但若真如國防部所言已籌劃兩年，為何在最新兩版國防報告書中，僅見幾筆千億級別特別預算（如新式戰機與海空戰力提升），卻對這筆橫跨8年（2026至2033年）的1.25兆元採購隻字未提？這種突襲式的預算編列讓「研究兩年」的說詞顯得自相矛盾。

國民黨重申，國防政策必須建立在透明、負責且可受監督的制度之上，唯有採購項目符合「兵力整建計畫、實際作戰需求、明確採購計畫、正式發價書」等四大要件，方能獲得支持。若政府持續以黑箱作業破壞既有程序，國民黨必將善盡民主監督職責。