決策過程可能較漫長 江啟臣：相信朝野能就國安所需資源達共識

中央社／ 台北6日電
立法院副院長江啟臣（前排左3）6日接見德國馬歇爾基金會訪團時表示，目前立法院三黨不過半，須透過協商形成共識；儘管決策過程可能較為漫長，相信仍能就國安所需資源達成共識。立法院提供／ 中央社
立法院副院長江啟臣今天接見德國馬歇爾基金會訪團時表示，針對各界關心台灣的國防特別預算，目前立法院三黨不過半，須透過協商形成共識；儘管決策過程可能較為漫長，但正是民主制度運作的一部分，相信仍能就國安所需資源達成共識。

江啟臣今天在國民黨立委陳永康、羅廷瑋、民進黨立委陳冠廷、民眾黨立委劉書彬等人陪同下，接見及款宴「德國馬歇爾基金會台美歐政策計畫」訪團一行。

江啟臣表示，台灣製造業以中小企業為主，對市場變化與國際情勢相當敏感。去年以來，各界高度關注台美貿易談判情形，也關注台美對等貿易協定可能帶來的影響；實則，以台美經貿關係的緊密及互補，台灣有望成為美國最信賴的經貿夥伴、創造雙贏。

江啟臣指出，台灣目前面臨的安全局勢相當複雜且關鍵，針對各界關心台灣的國防特別預算，在農曆春節期間，立法院長韓國瑜與他曾共同發表聲明，承諾將國防特別預算列為立法院本會期最優先審議的議案之一。

江啟臣表示，目前立法院三黨皆未過半，相關政策須透過協商形成共識。儘管決策過程可能較為漫長，但這正是民主制度運作的一部分，相信最終仍能就國家安全所需資源達成共識。

率團的德國馬歇爾基金會印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）指出，目前各界高度關注台灣的國防特別預算議題，安全對台灣人民而言至關重要；過去8年來，美國持續支持台灣的軍購需求，盼協助台灣進一步提升防衛能力，對整體安全架構具有重要意義。

立法院表示，雙方另就台灣面對的灰色地帶安全威脅、無人機產業與國際合作、台美軍事訓練與後勤整合、能源安全與核能政策、歐洲與台灣的產業合作機會，以及台美在AI、機器人與製造業領域的合作等議題交換意見。

國安 中小企業 江啟臣 立法院 羅廷瑋

