「已收到第4項發價書」 顧立雄：盼立法院5項軍購一體授權

民眾黨立法院團今提案，將3項軍購授權行政院與美方先簽發價書，朝野黨團討論後達成共識，逕付二讀。國防部長顧立雄今下午備詢透露，第四項發價書也來了，剩ALTIUS-700反裝甲無人機飛彈系統發價書還沒拿到，希望立法院將5項軍購一體授權。

立法院今讓行政院版1.25兆軍購條例草案，與國民黨3800億+N版本付委，讓2案與先前付委的民眾黨團版本一同審查。行政院長卓榮泰今下午赴立法院繼續備詢，被問及軍購條例草案朝野3版本已經付委，他說國家基於國防最嚴謹專業評估需求，並考量國家財政能力跟年度規畫，經過長達2年時間提出1.25兆特別條例預算。整套規畫內容，必須有台灣之盾，還要用AI高科技形成一個擊殺鏈，同時發展國內軍工產業。

卓榮泰說，任何切割、過濾，都會讓執行過程中會產生不可預知狀況，且軍事採購是我方向外國採購，不是外國拿著一張單子兜售，無法讓各位看到單子後，才就訂單內容做選擇，期待以國防部所提出的規畫作為最終討論依據。

民眾黨團副總召王安祥說，民眾黨邏輯是只要能夠確定買到的東西，基本上民眾黨都是支持的，目前發價書期程來不及，因此黨團也提案，讓美方已公布的拖式、標槍飛彈續購及M109A7自走砲等3項對美軍購案，授權行政院先行與美方簽署發價書（LOA）保障國家戰略利益。

顧立雄回應，從發價書的事先授權就可以看得出來，行政院版本是經過2年時間，不斷做內部研討後，提出整體規畫案出來，不能夠只看美國知會國會的項目，民眾黨團版本第4條列出美國知會國會項目，混淆條例跟預算，因為粗估報價後，後續經議價程序，才會確認金額，還涉及國內配合項目，比如買海馬士飛彈，不只有飛彈，還有容納海馬士相關系統彈堡的設置，只列美國知會國會項目並不適當。

顧立雄指出，現在美方知會國會後已進入要提供給台灣發價書，現在連條例付委、預算都尚未開始審議，民眾黨也接受他之前的呼籲，先授權發價書簽署。他透露，第四項發價書已經來了，建議民眾黨版軍購草案所列的5項軍購，採「一體授權」都能完成發價書簽署，因為還有反裝甲的ALTIUS-700部分發價書還沒拿到，希望立法院一體授權。