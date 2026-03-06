強調國防自主 卓榮泰舉棒球為例：沒有本土球員能組國家隊？

國民黨版軍購特別條例草案出爐，行政院長卓榮泰今赴立法院報告並備詢，他談及國防自主，以棒球為例說，今晚中華隊於今年WBC賽事對戰日本隊，他說沒有本土的球員，不可能組成國家隊，一定要發展自主產業。

國民黨版軍購特別條例草案昨日正式出爐，匡列上限3800億元，並授權國防部，未來如有或美方發價書之必要軍購，國防部得再行提出「第二階段特別條例」。預算執行時間至2028年12月31日止。

國民黨立委蘇清泉今在立院質詢表示，他曾任海軍陸戰隊的軍醫。他提及國民黨版軍購條例，昨天為了「3800億元加N」討論很久，不是「要馬兒跑，要回頭吃草，然後再跑」。卓榮泰反問，「加N是這意思嗎？跑3800 步，再回頭吃個草，再跑300步，昨天到現在又多了300步出來。」

蘇清泉說，美國有發價書的就認了，但擔心軍火商的以及自主研發的。卓榮泰說，自主研發對國內軍工產業很有幫助，這塊如果弄掉，就沒有可能讓國內產業升級，非常可惜，一定要支持的。蘇說，如果把國防產業當作產業在發展，那是好事，融入國際體系。

國防部長顧立雄說，我方就是在一個島嶼內防衛作戰，戰時如果沒有國防自主的生產能量，要從外援進來，並不是件容易事情。國防自主這塊是寫在國防法裡，是我方要強化的。那怎麼會現在變成國防自主被汙名化？

卓榮泰說，希望擊殺鏈、台灣之盾、自主的國防工業，都能全部變好。今晚「台灣隊」跟日本比賽，沒有本土的球員，不可能組成國家隊。可以請在大聯盟的優秀好手回來，日本的好手也可以回來，但是沒有本土的球員，國家隊都組不起來，一定要發展自主產業。

蘇清泉表示，子彈製造已可升級好幾倍，卻還在外部採購，一顆買18元，自己產的8元。顧立雄說，正是因為要強化彈藥產線，要提高戰備存量，這也是在此次特別預算裡非常強調的部分，希望委員能支持。蘇說，如果是這樣，他一定支持。