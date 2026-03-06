顧立雄喊藍版軍購條例壓縮執行時間 藍委嗆自打嘴巴：緊急還要拖延？

國民黨版軍購特別條例草案出爐，今在立法院會和行政院版均付委，與民眾黨版併案審查。國民黨版的預算執行時間至2028年（民國117年）12月31日止。國防部長顧立雄質疑有執行困難。國民黨立委王鴻薇說，這不就符合國防部、賴政府所盼的趕快加強軍購，為何要拖延？

國民黨版軍購特別條例草案昨日正式出爐，匡列上限3800億元，並授權國防部，未來如有或美方發價書之必要軍購，國防部得再行提出「第二階段特別條例」。預算執行時間至2028年（民國117年）12月31日止。針對預算執行時間，顧立雄今受訪質疑，如同要求在2028年12月31日前交易完畢，不可能執行。

顧立雄也說，國民黨版草案設定新台幣3800億元為上限，並無「+N」的概念，因為條例規定若要增加，須另提特別條例，上限金額就是3800億元。

王鴻薇表示，顧立雄說在條例裡看不到「+N」的概念，顧立雄看不懂法條嗎？在國民黨版特別條例第8條，已清楚寫到只要有國防需求，只要美國願意進一步軍售，可以立刻啟動第二階段國防特別預算。這不就是「+N」的概念嗎？顧立雄是大律師出身，假裝看不懂嗎？

王鴻薇指出，顧立雄又說「年限太短，不了解年限意義」。她質疑這不就是要符合國防部、賴政府一直說，要趕快加強軍購，中共隨時有可能來打台灣嗎？為何這些項目鎖定到8年之久？到底在拖延什麼？2028年底不能完成嗎？難道國防採購不緊急嗎？顧立雄的說法根本是自打嘴巴。

王鴻薇表示，一定要經過美國國防貿易的程序，以及要有發價書，就是要避免所謂的「空白授權」、「未來預算」、「浮編」、「濫編」。國民黨版特別條例更為嚴謹，顧立雄的批評根本是在自打嘴巴。