顧立雄喊藍版軍購條例壓縮執行時間 藍委嗆自打嘴巴：緊急還要拖延？

聯合報／ 記者屈彥辰／台北報導
國民黨立委王鴻薇（圖）。記者曾原信／攝影
國民黨立委王鴻薇（圖）。記者曾原信／攝影

國民黨軍購特別條例草案出爐，今在立法院會和行政院版均付委，與民眾黨版併案審查。國民黨版的預算執行時間至2028年（民國117年）12月31日止。國防部顧立雄質疑有執行困難。國民黨立委王鴻薇說，這不就符合國防部、賴政府所盼的趕快加強軍購，為何要拖延？

國民黨版軍購特別條例草案昨日正式出爐，匡列上限3800億元，並授權國防部，未來如有或美方發價書之必要軍購，國防部得再行提出「第二階段特別條例」。預算執行時間至2028年（民國117年）12月31日止。針對預算執行時間，顧立雄今受訪質疑，如同要求在2028年12月31日前交易完畢，不可能執行。

顧立雄也說，國民黨版草案設定新台幣3800億元為上限，並無「+N」的概念，因為條例規定若要增加，須另提特別條例，上限金額就是3800億元。

王鴻薇表示，顧立雄說在條例裡看不到「+N」的概念，顧立雄看不懂法條嗎？在國民黨版特別條例第8條，已清楚寫到只要有國防需求，只要美國願意進一步軍售，可以立刻啟動第二階段國防特別預算。這不就是「+N」的概念嗎？顧立雄是大律師出身，假裝看不懂嗎？

王鴻薇指出，顧立雄又說「年限太短，不了解年限意義」。她質疑這不就是要符合國防部、賴政府一直說，要趕快加強軍購，中共隨時有可能來打台灣嗎？為何這些項目鎖定到8年之久？到底在拖延什麼？2028年底不能完成嗎？難道國防採購不緊急嗎？顧立雄的說法根本是自打嘴巴。

王鴻薇表示，一定要經過美國國防貿易的程序，以及要有發價書，就是要避免所謂的「空白授權」、「未來預算」、「浮編」、「濫編」。國民黨版特別條例更為嚴謹，顧立雄的批評根本是在自打嘴巴。

顧立雄：藍版軍購條例未納台灣之盾元素 執行期限等同實質擋預算

【即時短評】強化國防安全是朝野共同責任 但不應支持凱子軍購

藍版軍購條例限2028年到期 軍事專家質疑：不可能的任務

影／國民黨版軍購出爐…顧立雄：寫這版本的人對國防不了解 難以執行

顧立雄喊藍版軍購條例壓縮執行時間 藍委嗆自打嘴巴：緊急還要拖延？

國民黨版軍購特別條例草案出爐，今在立法院會和行政院版均付委，與民眾黨版併案審查。國民黨版的預算執行時間至2028年（民國117年）12月31日止。國防部長顧立雄質疑有執行困難。國民黨立委王鴻薇說，這不就符合國防部、賴政府所盼的趕快加強軍購，為何要拖延？

分析／對美軍購開綠燈？朝野3版本特別條例付委 不確定因素大

立法院朝野依照協商結論，今天在立法院會中將政院版、國民黨版軍購條例草案付委，與民眾黨版一併審查。不過，行政院版匡列的特別預算規模上限為1.25兆元，這與民眾黨版的4000億元，及國民黨版的3800億元+N方案仍有差距，付委審查最後匡列金額，+N恐怕已經先預留伏筆。

「已收到第4項發價書」 顧立雄：盼立法院5項軍購一體授權

民眾黨立法院團今提案，將3項軍購授權行政院與美方先簽發價書，朝野黨團討論後達成共識，逕付二讀。國防部長顧立雄今下午備詢透露，第四項發價書也來了，剩ALTIUS-700反裝甲無人機飛彈系統發價書還沒拿到，希望立法院將5項軍購一體授權。

強調國防自主 卓榮泰舉棒球為例：沒有本土球員能組國家隊？

國民黨版軍購特別條例草案出爐，行政院長卓榮泰今赴立法院報告並備詢，他談及國防自主，以棒球為例說，今晚中華隊於今年WBC賽事對戰日本隊，他說沒有本土的球員，不可能組成國家隊，一定要發展自主產業。

國防特別預算條例付委 AIT：持續歡迎400億美元軍購

立法院今讓行政院版本、國民黨版及民眾黨版本的國防特別預算條例草案共同付委審查，三版本的差異，包含預算規模。美國在台協會（AIT）發言人對此回應表示，美國持續歡迎台灣宣布40億美元的軍購特別預算。

顧立雄：藍版軍購條例未納台灣之盾元素 執行期限等同實質擋預算

國防部長顧立雄今日表示，國民黨所提出的軍購條例版本沒有納入任何有關台灣之盾的元素，另設立執行期限到民國117年，可即便是美國知會國會的軍購項目，時程上也來不及，因此國民黨所提版本等同實質擋住特別預算。

