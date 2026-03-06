顧立雄：藍版軍購條例未納台灣之盾元素 執行期限等同實質擋預算

國防部長顧立雄今日表示，國民黨所提出的軍購條例版本沒有納入任何有關台灣之盾的元素，另設立執行期限到民國117年，可即便是美國知會國會的軍購項目，時程上也來不及，因此國民黨所提版本等同實質擋住特別預算。

立法院今繼續進行總質詢，民進黨立委范雲質詢時以近期中東衝突為例，指伊朗在四天內就發射500枚彈道飛彈及超過2000架無人機，對比伊朗與中國的國防軍事預算的差異，可看出台灣面臨的威脅甚至更高。在此差異下，台灣正要發展的台灣之盾與以色列使用超過十年的鐵穹防空系統差異為何？

顧立雄在答覆時表示，以色列現役的重層防空系統，鐵穹是他們的底層，中間層是David's Sling（大衛投石索），另外搭配上層的彈道飛彈防禦系統。而台灣現在所要打造的台灣之盾，也是根據總統指示，建立高、中、低分層防禦，可以高度感知、有效攔截。可根據昨日國民黨提出的版本，雖預算上限是「3800億＋N」，實際上卻沒有＋N的概念，因此所有有關台灣之盾的部分都是沒有放入的。

范雲追問，代表若依國民黨版本的軍購條例，做不到台灣之盾原本兩年的規劃？顧立雄說，首先沒有＋N的概念，代表上限就是3800億；第二，國民黨版軍購條例沒有含任何台灣之盾的元素；第三，特別條例執行期限到117年底，若軍購項目無法在117年12月31日如期獲得的話，就等同無效。

顧立雄說，台灣要AI輔助系統、反戰術彈道飛彈的自主防衛委製系統，才會構成台灣之盾，國民黨版本卻未擺入這些軍購項目；現在又說要等到發價書，時程上絕對來不及。另根據藍版軍購條例實質執行期限到117年，即時是美國所知會國會的項目，也絕對來不及，因此國民黨版本條例等同實質上全面擋住特別預算。