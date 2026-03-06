快訊

連平民都炸…無差別襲擊中東多國 伊朗否認與鄰國開戰：都是附帶損害

讓棒球再次偉大：WBC經典賽能否比肩世界盃？

「完整抽出第一張衛生紙」有多難？網崩潰提問 日紙業公司一招解決

聽新聞
0:00 / 0:00

顧立雄：藍版軍購條例未納台灣之盾元素 執行期限等同實質擋預算

聯合報／ 記者王小萌/台北報導
立法院下午進行院會，行政院長卓榮泰（右）、國防部長顧立雄（左）列席備答詢。記者許正宏／攝影
立法院下午進行院會，行政院長卓榮泰（右）、國防部長顧立雄（左）列席備答詢。記者許正宏／攝影

國防部顧立雄今日表示，國民黨所提出的軍購條例版本沒有納入任何有關台灣之盾的元素，另設立執行期限到民國117年，可即便是美國知會國會的軍購項目，時程上也來不及，因此國民黨所提版本等同實質擋住特別預算

立法院今繼續進行總質詢，民進黨立委范雲質詢時以近期中東衝突為例，指伊朗在四天內就發射500枚彈道飛彈及超過2000架無人機，對比伊朗與中國的國防軍事預算的差異，可看出台灣面臨的威脅甚至更高。在此差異下，台灣正要發展的台灣之盾與以色列使用超過十年的鐵穹防空系統差異為何？

顧立雄在答覆時表示，以色列現役的重層防空系統，鐵穹是他們的底層，中間層是David's Sling（大衛投石索），另外搭配上層的彈道飛彈防禦系統。而台灣現在所要打造的台灣之盾，也是根據總統指示，建立高、中、低分層防禦，可以高度感知、有效攔截。可根據昨日國民黨提出的版本，雖預算上限是「3800億＋N」，實際上卻沒有＋N的概念，因此所有有關台灣之盾的部分都是沒有放入的。

范雲追問，代表若依國民黨版本的軍購條例，做不到台灣之盾原本兩年的規劃？顧立雄說，首先沒有＋N的概念，代表上限就是3800億；第二，國民黨版軍購條例沒有含任何台灣之盾的元素；第三，特別條例執行期限到117年底，若軍購項目無法在117年12月31日如期獲得的話，就等同無效。

顧立雄說，台灣要AI輔助系統、反戰術彈道飛彈的自主防衛委製系統，才會構成台灣之盾，國民黨版本卻未擺入這些軍購項目；現在又說要等到發價書，時程上絕對來不及。另根據藍版軍購條例實質執行期限到117年，即時是美國所知會國會的項目，也絕對來不及，因此國民黨版本條例等同實質上全面擋住特別預算。

美國 特別預算 台灣之盾 國民黨 顧立雄 范雲 立法院 國防部

延伸閱讀

藍版軍購條例限2028年到期 軍事專家質疑：不可能的任務

藍版軍購條例今預計付委審查 藍綠白三版本差異一次看

藍軍購條例提3800億＋N 綠黨團：國防戰力提升不能只給一半

批藍版軍購條例年限形同封殺！顧立雄：加N不存在 就只給3800億

相關新聞

分析／對美軍購開綠燈？朝野3版本特別條例付委 不確定因素大

立法院朝野依照協商結論，今天在立法院會中將政院版、國民黨版軍購條例草案付委，與民眾黨版一併審查。不過，行政院版匡列的特別預算規模上限為1.25兆元，這與民眾黨版的4000億元，及國民黨版的3800億元+N方案仍有差距，付委審查最後匡列金額，+N恐怕已經先預留伏筆。

藍版軍購條例限2028年到期 軍事專家質疑：不可能的任務

國民黨立院黨團推出黨版軍購特別條例，不過明定期限到2028年底，引發引發國防部長顧立雄質疑「等同實質上封殺5項軍購」！軍事專家也抨擊「太扯了」，要在2年多的時間完成交付82套海馬士火箭，根本是不可能的任務。國防院戰略所長蘇紫雲強調，國民黨版雖然立意良善，但實務上卻可能窒礙難行。

國防特別預算條例付委 AIT：持續歡迎40億美元軍購

立法院今讓行政院版本、國民黨版及民眾黨版本的國防特別預算條例草案共同付委審查，三版本的差異，包含預算規模。美國在台協會（AIT）發言人對此回應表示，美國持續歡迎台灣宣布40億美元的軍購特別預算。

顧立雄：藍版軍購條例未納台灣之盾元素 執行期限等同實質擋預算

國防部長顧立雄今日表示，國民黨所提出的軍購條例版本沒有納入任何有關台灣之盾的元素，另設立執行期限到民國117年，可即便是美國知會國會的軍購項目，時程上也來不及，因此國民黨所提版本等同實質擋住特別預算。

藍版軍購「3800億+N」付委 前藍委：美方沒接受此提案

立法院會今將行政院1.25兆軍購特別條例草案，與國民黨團「3800億元+N」版本一併付委，並與先行付委的民眾黨團4000億版本在委員會審查。國民黨前立委許毓仁透露，就他與華府人士溝通與理解，美方並沒有接受「3800億＋N」提案，不存在所說的任何默契，喊話國民黨三思。

軍購條例付委 賴總統謝韓國瑜籲力挺國防預算不打折

立法院今天稍早將政院版、國民黨版和民眾黨版的軍購特別預算條例草案交付委員會審查。賴清德總統上午在新竹受訪，支持行政院版國防預算，事後在社群平台Threads發文，重申力挺行政院版的國防預算，守護國家安全，尊重國防專業。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。