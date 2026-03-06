快訊

聽新聞
分析／對美軍購開綠燈？朝野3版本特別條例付委 不確定因素大

聯合報／ 記者程平／台北報導
海馬士多管火箭飛彈。圖／聯合報系資料照片
海馬士多管火箭飛彈。圖／聯合報系資料照片

立法院朝野依照協商結論，今天在立法院會中將政院版、國民黨版軍購條例草案付委，與民眾黨版一併審查。不過，行政院版匡列的特別預算規模上限為1.25兆元，這與民眾黨版的4000億元，及國民黨版的3800億元+N方案仍有差距，付委審查最後匡列金額，+N恐怕已經先預留伏筆。

朝野三版本軍購特別條例將在立院外交國防及財政委員會聯席審查，國民黨之前流出的智庫版說貼中對執政黨的喊話，各版本交付委員會審查，同意不復議，11日各委員會召委選出後即可排審，若委員會審查順利，且不受黨團協商冷凍期一個月限制，最快可於3月底前完成三讀。

但國民黨的如意算盤需要顧慮的問題還有很多。依照這會期外交國防及財政兩委員會朝野三黨人數比例，外交國防綠藍白分別是7、7、1席，財政則分別為6、7、1席，也就是說，朝野能掌握的席次為13比16（藍+白）席，但還要先扣除依例不參與委員會的立法院長韓國瑜，那朝野的席次則為13比15席。

在此情況下，若國民黨的外交國防召委拿下排案主導權，當然有機會照著國民黨智庫的規劃期程推動，但由於三版本預算匡列的差距之大，朝野間恐怕就難以相互妥協；更何況，民眾黨團已經提案，要授權行政院可先行針對有時間壓力的拖式、標槍飛彈續購及M109A7自走砲等3項裝備與美方簽書發價書，因此對執政黨而言，其他裝備也就沒那麼迫在眉睫了。

就三個版本各自匡列的預算而言，國防部的1.25兆元完全沒交代要添購的裝備為何，藍白二個版本雖然表面上有3800億與4000億的差別，但其實都是針對去年12月17日美國政府所公布同意售台的8項裝備，藍白就金額面來看，整合似乎不是難事，也沒有必要配合執政黨空白授權。

只不過，從國民黨這二周草擬版本的過程來看，美國在台協會（AIT）的確用了不少的力氣，才會讓藍營在3500億與8000億間不斷拉扯，黨內意見分歧，而若是在委員會審查的過程中，這樣的力道又再次加諸在特定立委身上，以美方有軍售新想法為由提出修正動議+N，國民黨中央又對立院委員會的審查鞭長莫及，恐怕會是軍購特別條例匡列金額的不確定因素。

朝野 特別預算 特別條例 軍購

