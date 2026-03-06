快訊

藍版軍購「3800億+N」付委 前藍委：美方沒接受此提案

聯合報／ 記者劉懿萱／台北報導
前國民黨籍立法委員、現任華府智庫哈德遜研究所資深研究員許毓仁。圖／取自許毓仁臉書
前國民黨籍立法委員、現任華府智庫哈德遜研究所資深研究員許毓仁。圖／取自許毓仁臉書

立法院會今將行政院1.25兆軍購特別條例草案，與國民黨團「3800億元+N」版本一併付委，並與先行付委的民眾黨團4000億版本在委員會審查。國民黨前立委許毓仁透露，就他與華府人士溝通與理解，美方並沒有接受「3800億＋N」提案，不存在所說的任何默契，喊話國民黨三思。

許毓仁指出，國民黨提出「3800億＋N」軍購提案，可行性、技術操作與立法慣例上都有問題。分階段編列預算等於向美方傳遞「你先決定要賣我什麼，我到時候再準備錢」訊號，而且還希望能盡快交貨，在軍售實務上幾乎不可能，軍購從來不是像外送一樣，今天下單、明天到貨，牽涉到建案規畫、備料、生產、行政批准、國會程序、總統公布到執行交付，是一整套冗長而嚴肅的流程。

許毓仁說，現行全球供應鏈緊張、各地衝突頻仍，不是台灣想買什麼就一定買得到，也不是想排就排得進去。若仍抱持這種臨時編列、見案加碼心態，到頭來恐怕只會讓自己陷入「有兵無彈」或「有裝備無系統」的困境。

許毓仁說，在技術操作上，先行編列3800億元，未來有新的軍購案時，立法院還要再重啟審查、重新編列預算、再進行內部協商與政治攻防。不僅程序重複，更可能進一步延誤原本就已經拉長的交付期，換句話說，這種做法不是提高效率，是自己拿石頭砸自己的腳。武器整建本來就是一個中長期、系統性的規畫，通常至少以五年為期。若採取這種分段、零碎、臨時性預算模式，不但無法完整地長期規畫，也無法支撐整體戰略布局。

許毓仁指出，在立法慣例上這樣的提案站不住腳，台美軍售長期建立在台灣關係法架構下，通常是由中華民國提出戰備需求，美方再依照自身盤點與評估提出對應清單，雙方在既有程序中完成規畫與執行。這是一套行之有年的慣例；過去並沒有這種先分段、再斷續追加、邊走邊編的做法，美方也未必會接受這種打破既有慣例的安排。

許毓仁表示，更重要是華府會如何看待這個態度？軍售與貿易一樣，都是台美關係的重中之重。購買武器、提升防衛能力是一個具體需求；但更深一層，同時也是政治夥伴關係與戰略信任的體現。華府若看到國民黨提出一個明顯低於實際需求、又缺乏制度可行性版本，很容易得出結論，是國民黨並非真正願意支持軍購，不僅會大幅傷害國民黨與華盛頓之間的夥伴關係，也對2026與2028的政治布局造成深遠不利影響。

許毓仁說，相較之下立委徐巧芯提出的8100億版本，或國民黨前黨主席朱立倫提出的9000億版本，至少比較接近現實需求，也保留原始版本實質斡旋空間。如今的3800億＋N，與實際防衛需求落差過大，幾乎等於把球直接送到民進黨手上。不只在公共論述上容易被操作為「親共、反美、不願防衛台灣」，在自我防衛需求上很難提出有說服力辯護。此外，中共今年大幅增加軍事預算至GDP7%，強化軍備與戰略壓力之際，此消彼長，不值得警惕嗎？

許毓仁也透露，就他與華府人士的溝通與理解，美方並沒有接受「3800億＋N」提案，也不存在所說的任何默契，呼籲國民黨「三思，再三思。」

