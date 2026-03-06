軍購條例付委 賴總統謝韓國瑜籲力挺國防預算不打折

國民黨立院黨團推出黨版軍購特別條例，不過明定期限到2028年底，引發引發國防部長顧立雄質疑「等同實質上封殺5項軍購」！軍事專家也抨擊「太扯了」，要在2年多的時間完成交付82套海馬士火箭，根本是不可能的任務。國防院戰略所長蘇紫雲強調，國民黨版雖然立意良善，但實務上卻可能窒礙難行。

2026-03-06 12:18