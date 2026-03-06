聽新聞
軍購條例付委 賴總統謝韓國瑜籲力挺國防預算不打折
立法院今天稍早將政院版、國民黨版和民眾黨版的軍購特別預算條例草案交付委員會審查。賴清德總統上午在新竹受訪，支持行政院版國防預算，事後在社群平台Threads發文，重申力挺行政院版的國防預算，守護國家安全，尊重國防專業。
賴總統指出，國防特別預算終於將在立法院會付委、三案併案審查，他要感謝立法院長韓國瑜以及立法院朝野黨團的支持，也期待後續審查能夠回歸專業、回應國家需要。
賴總統說，行政院版的國防預算，受到國內外廣泛肯定、更獲美國白宮、跨黨派參眾議員發聲支持，牽動著台灣的未來與信心；他尤其希望，立法院不分朝野，都能展現對全體國軍的支持，對國家安全的維護更不能打折。
