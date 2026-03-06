快訊

聯合報／ 記者張文馨／台北報導
賴清德總統上午出席「AI新十大建設—高速量子運算國家戰略發布會」，會前針對國防預算案發表談話，他強調行政院提出的國防特別預算案今天預計要交付委員會審查，他特別感謝立法院長韓國瑜與朝野黨團的支持，希望後續的審查能根據專業及國家的需要，盼望立法院不分朝野都能展現對國軍的支持。記者葉信菉／攝影
立法院今天稍早將政院版、國民黨版和民眾黨版的軍購特別預算條例草案交付委員會審查。賴清德總統上午在新竹受訪，支持行政院版國防預算，事後在社群平台Threads發文，重申力挺行政院版的國防預算，守護國家安全，尊重國防專業。

賴總統指出，國防特別預算終於將在立法院會付委、三案併案審查，他要感謝立法院長韓國瑜以及立法院朝野黨團的支持，也期待後續審查能夠回歸專業、回應國家需要。

賴總統說，行政院版的國防預算，受到國內外廣泛肯定、更獲美國白宮、跨黨派參眾議員發聲支持，牽動著台灣的未來與信心；他尤其希望，立法院不分朝野，都能展現對全體國軍的支持，對國家安全的維護更不能打折。

相關新聞

藍版軍購條例限2028年到期 軍事專家質疑：不可能的任務

國民黨立院黨團推出黨版軍購特別條例，不過明定期限到2028年底，引發引發國防部長顧立雄質疑「等同實質上封殺5項軍購」！軍事專家也抨擊「太扯了」，要在2年多的時間完成交付82套海馬士火箭，根本是不可能的任務。國防院戰略所長蘇紫雲強調，國民黨版雖然立意良善，但實務上卻可能窒礙難行。

藍版軍購條例今預計付委審查 藍綠白三版本差異一次看

政院版、國民黨版軍購條例草案今天依據朝野協商結論在立法院會中付委，將與民眾黨版一併審查。但由於行政院版本授權特別預算規模上限為1.25兆元，民眾黨版本為4000億元，國民黨則提出3800億元+N方案，三版本在金額上仍有差距，付委審查後勢必會有一番攻防。

藍版軍購「3800億+N」付委 前藍委：美方沒接受此提案

立法院會今將行政院1.25兆軍購特別條例草案，與國民黨團「3800億元+N」版本一併付委，並與先行付委的民眾黨團4000億版本在委員會審查。國民黨前立委許毓仁透露，就他與華府人士溝通與理解，美方並沒有接受「3800億＋N」提案，不存在所說的任何默契，喊話國民黨三思。

軍購條例付委 賴總統謝韓國瑜籲力挺國防預算不打折

立法院今天稍早將政院版、國民黨版和民眾黨版的軍購特別預算條例草案交付委員會審查。賴清德總統上午在新竹受訪，支持行政院版國防預算，事後在社群平台Threads發文，重申力挺行政院版的國防預算，守護國家安全，尊重國防專業。

影／國民黨版軍購出爐…顧立雄：寫這版本的人對國防不了解 難以執行

立法院院會上午審議軍購特別條例預算，國民黨立法院黨團昨天開完黨團大會後宣布，黨版國防特別條例草案拍板為「3500億＋N」，對此，國防部長顧立雄接受媒體記者聯訪時表示：國民黨版的國防特別條例草案有許多不合理處，對於特別條例總上限金額、特別預算編列方式，同一項目的預算不得跨期編列等，不符合軍購持續性，寫這條例的人可能未與國防部開過會討論，對國防不甚了解，很多軍購將難以執行。

藍軍購條例提3800億＋N 綠黨團：國防戰力提升不能只給一半

國民黨立院黨團軍購特別條例版本出爐，預計在今天排入立法院會報告事項付委審查。民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄今天表示，行政院版本匡列1.25兆元預算，連國民黨內部也有意見主張要匡列到8000億元，結果藍版最後只給了一半、剩3800億元，在野黨很可惜，太多政治攻防，國家戰力提升不該耗費，這只會拖延國防戰力。

