聽新聞
0:00 / 0:00
政院版、藍版國防特別條例 立院付委審查
對美軍購國防特別條例，行政院提出預算1.25兆元版本，以及國民黨提出預算3,800億元+N版本「強化國防及對美軍事採購特別條例草案」，6日於立法院會中宣布，交付外交及國防、財政兩委員會，與民眾黨團日前提出預算4,000億元版本併案審查。
行政院會去年11月27日通過「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，預算規模八年1.25兆元，並將草案送立院審議。在野黨以要求軍人加薪編入總預算為由，三個月以來在立法院會、程序委員會十度封殺該案排入院會議程，無法付委審查。
立法院黨團日前再度協商，最終各黨團同意，將院版「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，列入今日院會議程報告事項，並交付外交及國防、財政兩委員會，與民眾黨團提出的「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案」併案審查，均不提出復議。
並於在野黨人數優勢的情況下表決通過，徑付二讀送協商。
提案說明，立院秉持國家安全優先、強力捍衛領土完整之原則，若美方發價書明文公布之拖式、標槍飛彈續購及M109A7自走砲等三項對美軍購案簽約期程屆至之前尚未完成相關預算之審議，茲授權行政院先行與美方簽署發價書（LOA），以保障國家戰略利益。
提案要求，行政院應於簽署後即刻向立法院提出完整相關武器交貨期程報告，回歸審議常軌，履行行政院於預算編列前後完整說明之義務，不得再以「國家安全」為名，規避民主審議與理性監督。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。