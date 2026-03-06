政院版、藍版國防特別條例 立院付委審查

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

美軍購國防特別條例，行政院提出預算1.25兆元版本，以及國民黨提出預算3,800億元+N版本「強化國防及對美軍事採購特別條例草案」，6日於立法院會中宣布，交付外交及國防、財政兩委員會，與民眾黨團日前提出預算4,000億元版本併案審查。

行政院會去年11月27日通過「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，預算規模八年1.25兆元，並將草案送立院審議。在野黨以要求軍人加薪編入總預算為由，三個月以來在立法院會、程序委員會十度封殺該案排入院會議程，無法付委審查。

立法院黨團日前再度協商，最終各黨團同意，將院版「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，列入今日院會議程報告事項，並交付外交及國防、財政兩委員會，與民眾黨團提出的「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案」併案審查，均不提出復議。

並於在野黨人數優勢的情況下表決通過，徑付二讀送協商。

提案說明，立院秉持國家安全優先、強力捍衛領土完整之原則，若美方發價書明文公布之拖式、標槍飛彈續購及M109A7自走砲等三項對美軍購案簽約期程屆至之前尚未完成相關預算之審議，茲授權行政院先行與美方簽署發價書（LOA），以保障國家戰略利益。

提案要求，行政院應於簽署後即刻向立法院提出完整相關武器交貨期程報告，回歸審議常軌，履行行政院於預算編列前後完整說明之義務，不得再以「國家安全」為名，規避民主審議與理性監督。

藍版軍購條例限2028年到期 軍事專家質疑：不可能的任務

國民黨立院黨團推出黨版軍購特別條例，不過明定期限到2028年底，引發引發國防部長顧立雄質疑「等同實質上封殺5項軍購」！軍事專家也抨擊「太扯了」，要在2年多的時間完成交付82套海馬士火箭，根本是不可能的任務。國防院戰略所長蘇紫雲強調，國民黨版雖然立意良善，但實務上卻可能窒礙難行。

藍版軍購條例今預計付委審查 藍綠白三版本差異一次看

政院版、國民黨版軍購條例草案今天依據朝野協商結論在立法院會中付委，將與民眾黨版一併審查。但由於行政院版本授權特別預算規模上限為1.25兆元，民眾黨版本為4000億元，國民黨則提出3800億元+N方案，三版本在金額上仍有差距，付委審查後勢必會有一番攻防。

藍版軍購「3800億+N」付委 前藍委：美方沒接受此提案

立法院會今將行政院1.25兆軍購特別條例草案，與國民黨團「3800億元+N」版本一併付委，並與先行付委的民眾黨團4000億版本在委員會審查。國民黨前立委許毓仁透露，就他與華府人士溝通與理解，美方並沒有接受「3800億＋N」提案，不存在所說的任何默契，喊話國民黨三思。

軍購條例付委 賴總統謝韓國瑜籲力挺國防預算不打折

立法院今天稍早將政院版、國民黨版和民眾黨版的軍購特別預算條例草案交付委員會審查。賴清德總統上午在新竹受訪，支持行政院版國防預算，事後在社群平台Threads發文，重申力挺行政院版的國防預算，守護國家安全，尊重國防專業。

影／國民黨版軍購出爐…顧立雄：寫這版本的人對國防不了解 難以執行

立法院院會上午審議軍購特別條例預算，國民黨立法院黨團昨天開完黨團大會後宣布，黨版國防特別條例草案拍板為「3500億＋N」，對此，國防部長顧立雄接受媒體記者聯訪時表示：國民黨版的國防特別條例草案有許多不合理處，對於特別條例總上限金額、特別預算編列方式，同一項目的預算不得跨期編列等，不符合軍購持續性，寫這條例的人可能未與國防部開過會討論，對國防不甚了解，很多軍購將難以執行。

藍軍購條例提3800億＋N 綠黨團：國防戰力提升不能只給一半

國民黨立院黨團軍購特別條例版本出爐，預計在今天排入立法院會報告事項付委審查。民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄今天表示，行政院版本匡列1.25兆元預算，連國民黨內部也有意見主張要匡列到8000億元，結果藍版最後只給了一半、剩3800億元，在野黨很可惜，太多政治攻防，國家戰力提升不該耗費，這只會拖延國防戰力。

