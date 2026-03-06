藍版軍購條例限2028年到期 軍事專家質疑：不可能的任務

國民黨立院黨團推出黨版軍購特別條例，不過明定期限到2028年底，引發引發國防部長顧立雄質疑「等同實質上封殺5項軍購」！軍事專家也抨擊「太扯了」，要在2年多的時間完成交付82套海馬士火箭，根本是不可能的任務。國防院戰略所長蘇紫雲強調，國民黨版雖然立意良善，但實務上卻可能窒礙難行。

國民黨版軍購特別條例草案，匡列3800億元對美軍售採購預算，但明訂條例期限到2028年底，顧立雄為此質疑根本不可能在期程內執行完畢「等同實質上封殺5項軍購！」不願具名的軍事專家也直呼「太扯了！」82套海馬士火箭要在未來2年多的時間內交付完畢，根本是不可能的任務。國民黨簡直在亂搞！專家質疑，國民黨也有專業的國防立委「難道在黨團大會上都沒講話嗎？」

國防院戰略所長蘇紫雲指出，國民黨版條例草案雖然立意良善，但實務上恐怕將窒礙難行。他指出，FMS軍售從訂約到交付要在2年內完成，有相當的困難度，外界無法了解國民黨團的決策過程，但執行上真的要非常慎重斟酌。

蘇紫雲指出，國民黨版肯定FMS軍售程序採取的「政府對政府」模式，不過對於DCS商售模式和國內採購、自主生產卻採取相當保守的態度。他強調，商購弊案對大家都深惡痛絕，不過經過多年下來，針對軍事採購已經有很多監督機制。

他舉例，我國的政府國防廉潔指數也能被國際組織評定為「低度貪腐風險」，名列全球第6、亞洲第1，和世界先進國家齊名。顯示國軍的廉潔度獲得國際肯定。蘇紫雲指出，在野陣營理所當然應該強力監督國防採購，不過台灣連民選總統都已經過了30年，應該更成熟理性看待。

另一位軍事專家質疑，國防部新聞稿宣稱國民黨版草案籌購項目，均明列預算金額「可能導致各案項無法依美國防部議約實況調整預算。」但是明明連年度預算都會詳列期程、金額，為什麼到了特別預算就會造成很大影響？國防部的說法也太言過其實。

曾任立院助理多年的淡江大學戰略所助理教授揭仲指出，「3800億+N」在技術上並非不可行。他舉例，美國國防安全合作局DSCA宣布軍售案知會國會到發價書簽署的期限還有一段時間，以美方去年12月宣布的8項軍售為例，到3月15日的首批發價書簽署期限，中間有80多天的時間；只要立法院朝野都有共識，行政院也同時送特別條例和預算，立院很快就可以完成程序，時間通常都能來得及。