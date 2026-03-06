院版國防特別預算付委 賴總統：盼國安維護不打折

政院版、藍白版國防特別預算6日於立法院會付委，三版併案審查，但在野版本大幅縮減預算，階段性編列也恐導致戰力大減。對此，賴清德總統受訪表示，希望立法院不分朝野都能夠展現對國軍的支持，以及對國家安全的維護是不打折的。

賴總統說，行政院所提出的國防特別預算案，終於在今天預計要交付委員會審查，感謝立法院長韓國瑜及朝野黨團支持。他希望後續審查，能根據專業以及國家需要，特別是希望立法院不分朝野都能夠展現對國軍的支持，以及對國家安全的維護是不打折的。

另外，WBC台灣隊今將對上日本隊，昨天輸給澳洲隊，不少台灣球迷很難過。對此，賴總統表示，昨天台澳大戰雖然結果不如預期，但是台灣的球迷塞爆了日本東京球場，這種熱情已經在世界的棒球界引起讚嘆。

賴總統說，今天下午台灣將對上日本，相信國家代表隊Team Taiwan一定全力以赴，所有球迷也一定比昨天拿出更大的熱情，加油一定會更大聲。他祝福Team Taiwan、台灣的國家代表隊，今天晚上能夠旗開得勝。

賴總統提到，談到棒球，國科會主委吳誠文就是國家英雄，過去是少棒國家代表隊的王牌投手。吳誠文則表示，今天他的感覺跟賴總統一樣，一定會贏的，大家加油，幫中華隊集氣。