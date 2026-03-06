藍版軍購條例今預計付委審查 藍綠白三版本差異一次看

政院版、國民黨版軍購條例草案今天依據朝野協商結論在立法院會中付委，將與民眾黨版一併審查。但由於行政院版本授權特別預算規模上限為1.25兆元，民眾黨版本為4000億元，國民黨則提出3800億元+N方案，三版本在金額上仍有差距，付委審查後勢必會有一番攻防。

行政院版草案金額以1.25兆元為上限，分8年執行至2033年，強調建置可強化國軍防衛韌性與不對稱戰力之武器及裝備，打造台灣之盾；引進高科技及人工智慧，加速擊殺鏈；厚植國防產業，打造非紅供應鏈之強韌防衛體系。

國民黨團提出「3800億元+N」的折衷方案，施行期間至2028年，優先支應美方已公告的現有八大項軍售案，並視未來需求追加。為嚴肅採購紀律，國民黨版要求軍方每會期向立院提出執行報告，要求審計機關依法監督。

民眾黨團版本則將預算總額限縮於4000億元，施行期間至2033年，明確化六大採購項目、金額、各項籌獲期程及維持成本；合理化特別預算金額；一年一期編列，提出採購與到貨等進度專案報告；遵守國防法，軍事投資建案應將工業合作項目納入規劃；提出財政衝擊影響評估。

國、眾兩黨對於國防自主、對內採購部分，皆認為若屬可編列於年度公務預算之範疇，則應回歸常態預算程序審，無須再以特別預算方式處理，以維財政紀律。