影／國防特別預算案交付審查 賴總統感謝朝野黨團

攝影中心／ 記者葉信菉／新竹報導
賴清德總統（中）上午出席「AI新十大建設—高速量子運算國家戰略發布會」，會前針對國防預算案發表談話，表示行政院提出的國防特別預算案今天預計要交付委員會審查，他特別感謝立法院長韓國瑜與朝野黨團的支持，希望後續的審查能根據專業及國家的需要。記者葉信菉／攝影
賴清德總統上午出席「AI新十大建設—高速量子運算國家戰略發布會」，會前針對國防預算案發表談話，他強調行政院提出的國防特別預算案今天預計要交付委員會審查，他特別感謝立法院長韓國瑜與朝野黨團的支持，希望後續的審查能根據專業及國家的需要，盼望立法院不分朝野都能展現對國軍的支持。

國家科學及技術委員會上午於國家實驗研究院台灣半導體研究中心（TSRI）舉辦「AI新十大建設—高速量子運算國家戰略發布會」，宣布台灣量子科技發展正式邁入應用實踐階段。賴清德總統以及國內產業界代表與國際量子科技業者共同見證台灣量子科技的重要里程碑。

賴清德致詞表示，國家戰略的發布象徵台灣量子科技從基礎科研跨入實際應用新階段。「高速量子運算」是政府推動「AI新十大建設」的重要一環，也是強化數位國防與資安加密、推動次世代產業轉型的關鍵工具。政府將整合半導體製程優勢與AI產業基礎，推動「量子國家隊」，並與理念相近的國家建立合作夥伴關係，在全球量子運算生態系中取得關鍵地位。

