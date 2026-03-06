快訊

私中窄門／「超級星期六」15校拚場 錄取率6%比頂大還低

賴總統要暫停藥價調查3年恐違健保法 醫界獻3對策

經典賽／澳洲投手砸傷陳傑憲遭台灣網友出征 網紅翻出3前例：還敢笑小粉紅

聽新聞
0:00 / 0:00

藍版軍購條例先給3800億 卓揆：政院版才經過專業評估

聯合報／ 記者李人岳／台北報導
立法院院會上午審議軍購特別條例預算，行政院長卓榮泰（中）赴院會備答詢。記者許正宏／攝影
立法院院會上午審議軍購特別條例預算，行政院長卓榮泰（中）赴院會備答詢。記者許正宏／攝影

國民黨終於拍板黨版軍購特別條例草案，提出3800億元+N版，但已知的金額和行政院編列的1.25兆元經費有極大落差。行政院長卓榮泰今天赴立法院進行施政總質詢，面對媒體詢問時強調，「行政院版的才是經過專業的評估跟審慎算出來的。」

卓榮泰昨日赴花蓮視察台8線東段修復情形時表示，特別條例跟預算，經過專業的規劃之後，對未來國防的需要「絕對是整套的。」

他指出，賴總統一再強調，包括台灣之盾、AI高科技強化擊殺鏈，以及發展軍工產業，讓在地的產業能全速加入軍工相關產業當中，這三個目標是同時存在，而且必須全面達成。因此1.25兆的特別預算跟條例，應該是一個整體，不容許打折。

卓榮泰昨天同時表示，很少看到有任何的預算編列是用「多少錢+N」的方式來進行，這完全充滿不確定性，都完全沒有辦法達到整體規劃的目的。

台灣之盾 特別條例 立法院 卓榮泰 國民黨 行政院

延伸閱讀

藍版軍購條例期程只到2028 林沛祥：賴總統任內才符特別預算急迫性

國防部回應藍版軍購條例：3採購項目根本不屬於特別預算

聯合報社論／軍購案不容空白授權，藍營也勿自亂陣腳

藍軍購條例草案拍板 匡列預算3800億、另訂二階特別條例

相關新聞

藍版軍購條例今預計付委審查 藍綠白三版本差異一次看

政院版、國民黨版軍購條例草案今天依據朝野協商結論在立法院會中付委，將與民眾黨版一併審查。但由於行政院版本授權特別預算規模上限為1.25兆元，民眾黨版本為4000億元，國民黨則提出3800億元+N方案，三版本在金額上仍有差距，付委審查後勢必會有一番攻防。

藍版軍購條例限2028年到期 軍事專家質疑：不可能的任務

國民黨立院黨團推出黨版軍購特別條例，不過明定期限到2028年底，引發引發國防部長顧立雄質疑「等同實質上封殺5項軍購」！軍事專家也抨擊「太扯了」，要在2年多的時間完成交付82套海馬士火箭，根本是不可能的任務。國防院戰略所長蘇紫雲強調，國民黨版雖然立意良善，但實務上卻可能窒礙難行。

影／國民黨版軍購出爐…顧立雄：寫這版本的人對國防不了解 難以執行

立法院院會上午審議軍購特別條例預算，國民黨立法院黨團昨天開完黨團大會後宣布，黨版國防特別條例草案拍板為「3500億＋N」，對此，國防部長顧立雄接受媒體記者聯訪時表示：國民黨版的國防特別條例草案有許多不合理處，對於特別條例總上限金額、特別預算編列方式，同一項目的預算不得跨期編列等，不符合軍購持續性，寫這條例的人可能未與國防部開過會討論，對國防不甚了解，很多軍購將難以執行。

藍軍購條例提3800億＋N 綠黨團：國防戰力提升不能只給一半

國民黨立院黨團軍購特別條例版本出爐，預計在今天排入立法院會報告事項付委審查。民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄今天表示，行政院版本匡列1.25兆元預算，連國民黨內部也有意見主張要匡列到8000億元，結果藍版最後只給了一半、剩3800億元，在野黨很可惜，太多政治攻防，國家戰力提升不該耗費，這只會拖延國防戰力。

批藍版軍購條例年限形同封殺！顧立雄：加N不存在 就只給3800億

國民黨立院黨團昨日提出黨版軍購特別條例草案，提出3800億元+N的主張。國防部長顧立雄今受訪說，國民黨版本沒有「3800億+N」概念，條例要再加預算要另訂特別條例，換句話說條例上限就是3800億，並指草案規定執行年限只到2028年12月31日，無法達成，等同實質上封殺5項軍購案。

藍版軍購條例先給3800億 卓揆：政院版才經過專業評估

國民黨終於拍板黨版軍購特別條例草案，提出3800億元+N版，但已知的金額和行政院編列的1.25兆元經費有極大落差。行政院長卓榮泰今天赴立法院進行施政總質詢，面對媒體詢問時強調，「行政院版的才是經過專業的評估跟審慎算出來的。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。