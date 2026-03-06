藍版軍購條例先給3800億 卓揆：政院版才經過專業評估

國民黨終於拍板黨版軍購特別條例草案，提出3800億元+N版，但已知的金額和行政院編列的1.25兆元經費有極大落差。行政院長卓榮泰今天赴立法院進行施政總質詢，面對媒體詢問時強調，「行政院版的才是經過專業的評估跟審慎算出來的。」

卓榮泰昨日赴花蓮視察台8線東段修復情形時表示，特別條例跟預算，經過專業的規劃之後，對未來國防的需要「絕對是整套的。」

他指出，賴總統一再強調，包括台灣之盾、AI高科技強化擊殺鏈，以及發展軍工產業，讓在地的產業能全速加入軍工相關產業當中，這三個目標是同時存在，而且必須全面達成。因此1.25兆的特別預算跟條例，應該是一個整體，不容許打折。

卓榮泰昨天同時表示，很少看到有任何的預算編列是用「多少錢+N」的方式來進行，這完全充滿不確定性，都完全沒有辦法達到整體規劃的目的。