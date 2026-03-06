藍版軍購條例期程只到2028 林沛祥：賴總統任內才符特別預算急迫性

國民黨版軍購特別條例草案出爐，預算執行時間至2028年（民國117年）12月31日止。國防部長顧立雄今受訪質疑有執行困難。國民黨立院黨團書記長林沛祥說，特別預算有急迫性，這任總統預算最多就是編到2028年，若還要編，下任總統可再編。

國民黨版軍購特別條例草案昨日正式出爐，匡列上限3800億元，並授權國防部，未來如有或美方發價書之必要軍購，國防部得再行提出「第二階段特別條例」。預算執行時間至2028年（民國117年）12月31日止。針對預算執行時間，顧立雄今受訪質疑，如同要求在2028年12月31日前交易完畢，不可能執行。

林沛祥表示，首先因為是特別預算，所以有急迫性，應該不是8年而是4年，且這任總統的預算最多就是編到2028。如果要編，下一任總統還可以再編，而且是特別預算，為何要8年？在黨團大會上，大家一致認為這並不合理，特別預算應是有急迫性的，賴清德總統日前又說2027年大陸要攻台，編特別預算編8年是何原因？亦在防止「空白授權」。

國民黨立委黃健豪說，特別預算有其急迫性，希望加速採購。賴總統任內，有相關軍購部分，特別軍事預算符合急迫性，如果拉長8年，不具備特別預算所強調的急迫性，是否就編列到公共預算？

另一名國民黨立委表示，國民黨支持的就是正式軍購，即FMS模式，如果對美FMS是編在常態預算，就表示沒有急迫性，為何要編在特別預算？美國要賣的當然支持，天弓飛彈等都可以編在常態預算裡，特別預算部分支持的就是FMS，不支持向軍火商採購，國防自主很重要，但請編在常態預算，現在全部編進來要怎麼支持？

該國民黨立委表示，至少正式發價書（LOA）要出來，LOA若不出來，這預算沒辦法給，否則太多弊端。不只是跟軍火商可能有弊，連自製國防都可能出現狀況，身為在野黨，怎麼可能編下這些預算？怎麼可能做空白授權？

國民黨團首席副書記長許宇甄表示，匡列出3800億，可讓特別條例較有彈性，所以是「3800加N」，未來若美方再給我方新項目的發價書的話，能有彈性可馬上編列。