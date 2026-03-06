新聞幕後／藍密集溝通軍購案 化解分裂危機

幾經折衝，國民黨版軍購特別條例昨天終於拍板。藍委們透過國民黨團大會凝聚共識，黨中央和黨團總召傅崐萁開會前夕密集溝通，也化解了一場分裂危機。

美方為推動對台軍售，頻頻對台灣朝野施加壓力，美國在台協會（AIT)處長谷立言拜訪政壇重要意見領袖，對最大在野黨國民黨著力更深，採取「各個擊破」戰術，讓藍營分歧白熱化。

據了解，黨中央與黨團幹部近日密集穿梭溝通，在美方壓力與嚴格監督權衡下，定調美方正式發出的發價書全數支持，商購與國內採購部分回歸正常預算程序。

傅崐萁與幾名藍委前天商議後，認為黨團大會召開前，需請黨中央先說明版本方向。

傅崐萁向黨中央傳達訊息後，由於黨主席鄭麗文昨一早要到苗栗出席新春團拜，無法親自出席記者會說明，因此指示文傳會代表說明，並強調尊重黨團自主。

藍委們在黨團大會各抒己見，黨團也提供民調資料顯示，六成民眾支持增加國防預算，但對政院版一點二五兆元則是反對多於支持，顯示民眾對於空白授權確有疑慮。

對於軍購特別預算的額度，藍委原本各唱各的調，台中市長盧秀燕、前黨主席朱立倫，戰鬥藍精神領袖趙少康也有不同主張，但黨中央的「三五○○億+N」版本已是最大公約數，黨團大會討論時雜音已降低不少，最後再加碼至三八○○億+N」，終達成共識。

黨版定案後，立法院長韓國瑜昨邀請台中市長盧秀燕及眾多青壯派藍委餐敘，盧秀燕下午也赴黨部與鄭麗文見面，頗有為軍購條例釋前嫌的意味。

雖然仍有少數藍委不盡滿意，但對內已有意見討論，對外立場一致，不讓綠營見縫插針，黨團大會定調最終版本，也暫時消除鄭麗文的領導危機。