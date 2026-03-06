聽新聞
0:00 / 0:00

新聞幕後／藍密集溝通軍購案 化解分裂危機

聯合報／ 本報記者鄭媁

幾經折衝，國民黨版軍購特別條例昨天終於拍板。藍委們透過國民黨團大會凝聚共識，黨中央和黨團總召傅崐萁開會前夕密集溝通，也化解了一場分裂危機。

美方為推動對台軍售，頻頻對台灣朝野施加壓力，美國在台協會（AIT)處長谷立言拜訪政壇重要意見領袖，對最大在野黨國民黨著力更深，採取「各個擊破」戰術，讓藍營分歧白熱化。

據了解，黨中央與黨團幹部近日密集穿梭溝通，在美方壓力與嚴格監督權衡下，定調美方正式發出的發價書全數支持，商購與國內採購部分回歸正常預算程序。

傅崐萁與幾名藍委前天商議後，認為黨團大會召開前，需請黨中央先說明版本方向。

傅崐萁向黨中央傳達訊息後，由於黨主席鄭麗文昨一早要到苗栗出席新春團拜，無法親自出席記者會說明，因此指示文傳會代表說明，並強調尊重黨團自主。

藍委們在黨團大會各抒己見，黨團也提供民調資料顯示，六成民眾支持增加國防預算，但對政院版一點二五兆元則是反對多於支持，顯示民眾對於空白授權確有疑慮。

對於軍購特別預算的額度，藍委原本各唱各的調，台中市長盧秀燕、前黨主席朱立倫，戰鬥藍精神領袖趙少康也有不同主張，但黨中央的「三五○○億+N」版本已是最大公約數，黨團大會討論時雜音已降低不少，最後再加碼至三八○○億+N」，終達成共識。

黨版定案後，立法院長韓國瑜昨邀請台中市長盧秀燕及眾多青壯派藍委餐敘，盧秀燕下午也赴黨部與鄭麗文見面，頗有為軍購條例釋前嫌的意味。

雖然仍有少數藍委不盡滿意，但對內已有意見討論，對外立場一致，不讓綠營見縫插針，黨團大會定調最終版本，也暫時消除鄭麗文的領導危機。

特別條例 鄭麗文 谷立言 國民黨 軍購特別預算 盧秀燕 朱立倫 趙少康 韓國瑜 傅崐萁

延伸閱讀

韓國瑜、盧秀燕及青壯派藍委餐敘 論跳脫軍購戰場聚焦民生

藍委：黨團大會沒人說明黨版軍購條例 各抒己見後就拍板

藍揭軍購基本原則 最終金額黨團大會決定

藍版軍購條例今拍板 反空白授權

相關新聞

藍軍購條例草案拍板 匡列預算3800億、另訂二階特別條例

立法院今天預計將政院版、國民黨版軍購條例草案付委，與民眾黨版審查。國民黨團昨拍板黨版軍購條例草案，匡列預算上限為新台幣三八○○億元，並授權國防部，未來如有或美方發價書之必要軍購，國防部得再行提出「第二階段特別條例」。民眾黨團總召陳清龍喊話政院，要赴立院報告；民進黨團幹事長莊瑞雄批評，國民黨版違背國際軍購的實務流程。

新聞幕後／藍密集溝通軍購案 化解分裂危機

幾經折衝，國民黨版軍購特別條例昨天終於拍板。藍委們透過國民黨團大會凝聚共識，黨中央和黨團總召傅崐萁開會前夕密集溝通，也化解了一場分裂危機。

國防部回應藍版軍購條例：3採購項目根本不屬於特別預算

國民黨立院黨團今天提出黨版軍購特別條例草案，將特別預算匡列為3800億元。國防部晚間表示，國民黨版草案中列的「TTN戰術網路」、「AH-1W直升機零附件」等3項已經列於公務預算，不屬於特別條例的範圍。同時國民黨版籌購項目均明列預算金額，可能導致各案項無法依美方議約的實況調整預算。

回應國民黨版軍購條例 總統府：拆分會讓台灣安全蒙受不必要陰影

針對國民黨將推出3800億元加N的軍購特別條例草案，總統府發言人郭雅慧晚間表示，政院版本是經過國軍專業評估，8年1.25兆元的編列有完整規畫，若把國防最重要的部分拆分、打折，會讓台灣安全蒙受不必要的陰影；明天很重要，希望朝野以國家安全為考量、依照朝野協商結論，讓行政院版本付委審查並盡速通過。

藍軍購特別條例完整草案曝光 除匡3800億元也設二階軍購但書

國民黨立法院黨團稍早公布黨版軍購特別條例草案完整內容，除匡列3800億元預算上限，以及8案對台軍售；但當中也列但書，在國安及國防需要下，針對美國未來對台灣尚未決定的軍售案，可另制定「強化國防及對美軍事採購第二階段特別條例」。

韓國瑜、盧秀燕及青壯派藍委餐敘 論跳脫軍購戰場聚焦民生

國民黨版軍購特別條例草案今天上午拍板，立法院長韓國瑜中午邀請台中市長盧秀燕及眾多青壯派國民黨立委餐敘。與會人士透露，盧秀燕認為既然軍購條例已拍板，就別陷入軍購戰場，有更多民生議題該被關注，所以席間幾乎沒討論到軍購，而是產業及能源議題，以及如何讓美國聽到在野聲音。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。